Netanyahu confirma operación con EE.UU. para eliminar “amenaza existencial” de Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos destinada a eliminar lo que calificó como una amenaza existencial proveniente de Irán.

El líder israelí afirmó que la ofensiva busca impedir que el régimen iraní desarrolle armas nucleares, argumentando que ello representaría un peligro para Israel, Oriente Próximo y el mundo.

Netanyahu aseguró que la operación pretende debilitar al régimen de los ayatolás y generar condiciones para que el pueblo iraní pueda definir su futuro político.

En paralelo, el Ejército israelí informó que Irán lanzó misiles en represalia, activando los sistemas de defensa aérea para interceptar los proyectiles.

El primer ministro pidió paciencia y fortaleza a la ciudadanía israelí, advirtiendo que los próximos días podrían ser complejos ante eventuales ataques.

La ofensiva cuenta con el respaldo de Estados Unidos, cuyo liderazgo fue destacado por Israel como clave en una decisión histórica frente a las tensiones con Teherán.

