Tragedia en Bolivia: avión militar cae sobre puente y deja al menos 15 muertos

Un avión militar tipo Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se estrelló en la ciudad de El Alto, dejando al menos 15 personas fallecidas y múltiples vehículos destruidos.

El accidente ocurrió durante maniobras de aproximación y aterrizaje cerca del Aeropuerto Internacional de El Alto, cuando la aeronave cayó sobre el Puente Bolivia, impactando autos, minibuses y un tráiler.

El cuerpo nacional de Bomberos informó la existencia de varios heridos aún no cuantificados, mientras equipos de emergencia trabajan intensamente en la zona del siniestro.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia y coordinación interinstitucional para atender la tragedia y asegurar el perímetro afectado.

La Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) fue convocada para determinar las causas del accidente, por disposición del Comando General de la FAB.

De manera extraoficial, se indicó que la aeronave transportaba dinero en efectivo, lo que provocó la llegada de personas al lugar; fuerzas de seguridad utilizaron agentes químicos para dispersar a la multitud.

