Más de 100 perros American bully XL se sacrifican al mes en Reino Unido desde que se prohibió esta raza

La mujer opinó que a los propietarios de perros como el que le destrozó el brazo se les debería prohibir comprar más animales. Sin embargo, en este caso, el propietario sustituyó a su animal "en cuestión de semanas".

"Pensé que me iba a matar", dijo la mujer de 55 años de Norfolk. "Era tan poderoso que literalmente colgaba de mi brazo y no importaba lo que hiciera, no podía quitármelo de encima".