Marco Rubio cancela viaje a Israel tras ataque de EE.UU. contra Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, canceló el viaje oficial que tenía programado para este lunes a Israel, en medio de la escalada de tensiones tras el ataque estadounidense —con apoyo israelí— contra Irán, ocurrido durante la madrugada del sábado.

La suspensión fue confirmada por el secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, quien señaló que “debido a las circunstancias actuales, el Secretario Rubio ya no viajará a Israel el 2 de marzo”, evidenciando la gravedad del escenario regional.

La visita tenía como objetivo evaluar la situación en Gaza y abordar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, las cuales habían finalizado el mismo sábado, en un contexto marcado por la creciente desconfianza entre Washington y Teherán.

En paralelo, las autoridades estadounidenses emitieron una alerta mundial para sus ciudadanos en el extranjero, ante posibles represalias y riesgos derivados del conflicto, reflejando la preocupación por la seguridad global.

El ataque contra Irán se produjo mientras Teherán negociaba con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear, lo que ha generado cuestionamientos internacionales sobre el impacto de la ofensiva en los esfuerzos diplomáticos y la estabilidad regional.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní anunció el lanzamiento de la tercera y cuarta oleadas de proyectiles contra territorio israelí y contra instalaciones militares estadounidenses, intensificando el riesgo de una confrontación de mayor escala.

La cancelación del viaje de Rubio se interpreta como una señal del delicado momento que atraviesa Medio Oriente, donde la escalada militar amenaza con desbordar los canales diplomáticos y ampliar el conflicto a nivel regional e internacional.

