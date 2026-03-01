Irán confirma muerte del ayatolá Jamenei y decreta 40 días de luto nacional

Las agencias oficiales iraníes confirmaron la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica, tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel durante la madrugada del sábado, y anunciaron 40 días de luto oficial en todo el país.

Según informó la agencia estatal IRNA, Jamenei fue “martirizado” como consecuencia del ataque, mientras que medios semioficiales indicaron que el fallecimiento ocurrió en su oficina ubicada en su residencia, objetivo de los bombardeos dirigidos al centro de poder iraní.

El gobierno de Teherán atribuyó la ofensiva al denominado “régimen sionista” y a Estados Unidos, acusando que la operación buscaba forzar un cambio de régimen en la nación persa, en medio de la escalada militar que tensiona a Medio Oriente.

Desde Washington, el presidente Donald Trump confirmó la muerte del líder iraní y calificó el hecho como un acto de justicia, señalando que la operación fue posible gracias a sofisticados sistemas de inteligencia coordinados con Israel.

Jamenei, quien ejercía como líder supremo desde 1989, era la máxima autoridad política y religiosa de Irán, con amplias competencias en la definición de la política exterior, defensa y lineamientos estratégicos del país.

Su fallecimiento marca el fin de una era iniciada tras la Revolución Islámica de 1979, y abre un escenario de incertidumbre sobre la sucesión del liderazgo y la estabilidad interna de la República Islámica.

En paralelo, autoridades estadounidenses advirtieron que las operaciones militares podrían continuar, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el impacto de este hecho en la seguridad regional y el equilibrio geopolítico mundial.

