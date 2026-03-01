Irán promete venganza tras muerte del ayatolá Jamenei y eleva tensión global

El Gobierno de Irán y la Guardia Revolucionaria anunciaron que la muerte del ayatolá Alí Jamenei no quedará impune, prometiendo una respuesta severa y decisiva tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que, según Teherán, acabó con la vida del líder supremo.

A través de la agencia oficial IRNA, las autoridades iraníes calificaron el hecho como un “gran crimen” y aseguraron que los responsables “se arrepentirán de sus actos”, en un mensaje que eleva la tensión en Medio Oriente y genera preocupación internacional.

El comunicado sostuvo que la muerte de Jamenei, considerado un mártir por el régimen, será un punto de inflexión, señalando que “su sangre erradicará la opresión”, en referencia a lo que describen como agresiones del eje Estados Unidos–Israel.

El país decretó 40 días de luto oficial y siete días festivos, mientras las autoridades llamaron a la población a demostrar cohesión y unidad nacional frente a lo que consideran una agresión externa.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria prometió un “castigo severo, decisivo y lamentable” contra los responsables, anunciando que iniciarán en breve la ofensiva “más feroz” contra objetivos israelíes y bases militares estadounidenses.

El fallecimiento de Jamenei se habría producido en su residencia tras los bombardeos dirigidos al centro de poder iraní, en una operación que Washington justificó como parte de un plan para debilitar la capacidad militar iraní y propiciar un cambio de régimen.

La escalada retórica y militar aumenta el riesgo de una confrontación regional de gran escala, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos y sus posibles consecuencias para la estabilidad global.

