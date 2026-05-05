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Marco Rubio afirma que la etapa de ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán "se acabó"

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El secretario de Estado estadounidense aseguró que "la operación Furia Épica ya terminó… estamos hechos con esa etapa".

Marco Rubio afirma que la etapa de ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán "se acabó"
Martes 5 de mayo de 2026 17:12
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que la fase militar de las operaciones estadounidenses contra Irán concluyó.

La operación Furia Épica ya terminó… estamos hechos con esa etapa”, indicó tras la notificación formal al Congreso.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que "logramos los objetivos, preferimos el camino de la paz, el presidente quiere un acuerdo de paz”.

Rubio explicó que el foco se desplazó hacia el “Proyecto Libertad”, una iniciativa que integra el despliegue militar con acciones negociadoras para restaurar condiciones estables en la región.

La autoridad indicó que este nuevo enfoque apuesta a garantizar la seguridad de las embarcaciones civiles en el estrecho de Ormuz y a intensificar los contactos diplomáticos.

Sin embargo, remarcó que “si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal”.

El secretario de Estado estadounidense subrayó que “el régimen iraní no puede decidir quién utiliza este paso vital”, en referencia a los intentos de Teherán por condicionar el tránsito internacional por Ormuz.

(Imagen: EFE / Dominika Kortvelyesiova)

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