Manahi Pakarati enfrenta reprimenda por post en redes sociales sobre Rapa Nui

Una publicación en redes sociales de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, generó un flanco diplomático y provocó una reprimenda formal del Ministerio de Relaciones Exteriores. El contenido fue interpretado como un respaldo a la autodeterminación de Rapa Nui, al mostrar un cartel con la leyenda “Self-determination for Rapa Nui”.

Pakarati, designada como embajadora el 18 de marzo de 2024, reconoció el error y retiró la publicación tras recibir la advertencia del ministerio. Desde la Cancillería precisaron que la acción se tomó de manera inmediata una vez conocida la difusión de la imagen.

El episodio provocó críticas desde el ámbito diplomático, incluida la declaración de Francisco Devia, expresidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera, quien cuestionó la postura de la embajadora y advirtió que el hecho desprestigia a la diplomacia nacional. Además, recordó que los funcionarios representan al Estado chileno, no a una isla o grupo étnico específico.

La controversia pone en evidencia la sensibilidad del tema de Rapa Nui en la política y la diplomacia chilena, y abre el debate sobre los límites de las publicaciones de los representantes oficiales en redes sociales. Por ahora, la embajadora se mantendrá en su cargo, pero bajo estricta supervisión del ministerio.

PURANOTICIA