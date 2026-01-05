Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante el tribunal de Nueva York y fijan nueva audiencia para el 17 de marzo

El presidente de Venezuela se declaró inocente de los cargos que se le imputan, entre otros narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína en EE. UU.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron este lunes en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York para la lectura de sus cargos de narcotráfico y otros delitos.
La pareja fue capturada por fuerzas estadounidenses en Caracas la madrugada del sábado en un operativo que incluyó ataques militares, y transportada a EE.UU.
El presidente de Venezuela entró al tribunal del Distrito Sur de Nueva York ataviado con un uniforme de prisionero azul marino y naranja, y con los pies encadenados, informó CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos.
Su esposa, Cilia Flores, compareció con un uniforme similar.
Ninguno de ellos tenía las manos esposadas, lo que permitió a Maduro saludar a su abogado Barry Pollack, que es el letrado de Julian Assange.
Flores está representada por Mark Donnelly, un jurista especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia.
El juez Alvin Hellerstein también ingresó a la sala y comenzó la audiencia.
A los pocos minutos, Nicolás Maduro se declaró inocente de los cargos que se le imputan, entre otros narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína en EE. UU.
"Soy inocente, no me declaro culpable", indicó al juez, según se informa desde la sala, a la que solo se dio acceso a un reducido grupo de reporteros.
"Sigo siendo el presidente de mi país", manifestó Maduro, y agregó: "Fui secuestrado".
Por su parte, Cilia Flores también se declaró inocente.
Cabe señalar que la próxima audiencia fue agendada para el martes 17 de marzo.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO