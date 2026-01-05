Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante el tribunal de Nueva York y fijan nueva audiencia para el 17 de marzo

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron este lunes en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York para la lectura de sus cargos de narcotráfico y otros delitos.

La pareja fue capturada por fuerzas estadounidenses en Caracas la madrugada del sábado en un operativo que incluyó ataques militares, y transportada a EE.UU.

El presidente de Venezuela entró al tribunal del Distrito Sur de Nueva York ataviado con un uniforme de prisionero azul marino y naranja, y con los pies encadenados, informó CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos.

Su esposa, Cilia Flores, compareció con un uniforme similar.

Ninguno de ellos tenía las manos esposadas, lo que permitió a Maduro saludar a su abogado Barry Pollack, que es el letrado de Julian Assange.

Flores está representada por Mark Donnelly, un jurista especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia.

El juez Alvin Hellerstein también ingresó a la sala y comenzó la audiencia.