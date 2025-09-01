Maduro acusa a EE.UU. de "amenaza militar" tras despliegue de 1.200 misiles cerca de Venezuela

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció hoy que Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares, un submarino nuclear y 1.200 misiles que "apuntan" hacia su país, lo que calificó como "la más grande amenaza" que se ha visto en el continente en los últimos 100 años.

Durante una rueda de prensa, Maduro afirmó que esta movilización de fuerzas es una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal", y la comparó con la crisis de los misiles de 1962 en Cuba, que puso a las dos superpotencias de la Guerra Fría al borde de un conflicto atómico.

El mandatario venezolano señaló que, ante la política de "máxima presión" militar del gobierno estadounidense, su país ha declarado la "máxima preparación para la defensa". Además, rechazó la justificación de Washington de que el despliegue es una operación para combatir el narcotráfico. Maduro sostuvo que su país "tiene récord en su lucha" contra este crimen y que la narrativa estadounidense es "absurda".

Finalmente, el líder chavista lamentó que los canales de comunicación entre su gobierno y el de Estados Unidos se encuentren "malogrados y maltrechos" debido a la escalada de tensiones.

