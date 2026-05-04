Macron descarta sumarse al plan de Trump en Ormuz y pide respetar tregua en Líbano

La participación en la reciente propuesta "humanitaria" impulsada por Donald Trump, cuyo objetivo es permitir la salida de las embarcaciones retenidas en el estrecho de Ormuz, fue descartada de plano por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien enfatizó que su nación, en conjunto con el Reino Unido y otros 30 países, ya se encuentra coordinando una misión naval en la zona.

Al arribar este lunes a Ereván, la capital de Armenia, para participar en la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE), el gobernante galo conversó con la prensa, donde destacó que esta cita continental demuestra que los europeos están construyendo sus "propias soluciones de seguridad".

Respecto a la estrategia de Washington, el mandatario fue enfático: "Si Estados Unidos está dispuesto a reabrir Ormuz, estupendo. Es lo que pedimos desde el principio. Pero nosotros no vamos a participar en ninguna operación de fuerza que sea en un marco que, por mi parte, me parece poco claro".

En esa misma línea, la autoridad francesa recordó que las potencias europeas mantienen activa la organización de una misión 'ad hoc' destinada a garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, cuya planificación militar se está dirigiendo en Londres. Pese a ello, manifestó su deseo de que haya "una reapertura concertada entre Irán y Estados Unidos".

Sobre este último punto, el presidente francés argumentó que "Es la única solución que permite reabrir de forma duradera el estrecho de Ormuz, garantizar la libre navegación, y hacerlo sin restricciones y sin peajes".

Por otro lado, la contingencia en Medio Oriente también fue abordada por Macron, quien volvió a pedir que el alto al fuego en Líbano "sea respetado". Esta exigencia surge luego de advertir que durante las últimas horas "ha habido varias decenas de muertos más".

Para concluir su intervención, el líder europeo sentenció: "Es esencial que el alto el fuego sea respetado. Es el compromiso que las partes han adquirido, y lo digo por la soberanía, la independencia de Líbano y la protección de la población civil".

PURANOTICIA