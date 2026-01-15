Machado afirma tras reunirse con Trump que "contamos con él para la libertad de Venezuela"

La opositora venezolana María Corina Machado aseguró este jueves que cuenta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "para la libertad de Venezuela", después de una reunión a puerta cerrada que han mantenido ambos en la Casa Blanca.

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", declaró a su salida del encuentro con el mandatario estadounidense, momento en el que coincidió con varios de sus simpatizantes que se acercaron a las inmediaciones de la Casa Blanca para mostrarle su apoyo.

Por el momento, ni Machado ni Trump han dado detalles sobre el encuentro. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había insistido en que "hasta el momento" el presidente "no ha cambiado" su postura sobre que la opositora no puede gobernar Venezuela por falta de apoyo dentro del país latinoamericano.

(Imagen: AFP)

