Machado afirma que Maduro "consolidó un golpe de Estado" y aclara que González irá a Venezuela "en el momento correcto"

Machado dijo que luego la hicieron abordar otra moto, en el medio de dos hombres. "Así son ellos, atacan a una mujer por la espalda".

"En el trayecto escuché repetir un par de veces que se dirigían a Boleíta. Después de llegar, cerca de esa zona, repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Para poder hacerlo, me pidieron que grabara un video como una fe de vida".