Condenan a exfuncionarios de hogar para menores por muerte de 41 niñas en incendio de 2017 en Guatemala

Según las investigaciones, las autoridades del hogar, administrado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), decidieron encerrar a 56 adolescentes en un aula de aproximadamente 7 metros por 6 metros, como medida de castigo. La puerta permaneció bajo llave y vigilada por agentes de la PNC.

Una indagación posterior reveló que a las niñas ni siquiera se les permitió salir del salón para ir al baño . Si querían hacer sus necesidades, tenían que hacerlo en una esquina.

Por la mañana, les dieron el desayuno en el mismo salón sucio. Desesperada por salir, una de las niñas encendió un fósforo . Las llamas se esparcieron rápidamente.

Las niñas golpearon la puerta presas del pánico. Pero esta permaneció cerrada durante nueve minutos .

"Que se quemen esas hijas de la gran puta, a ver si como son buenas para fugarse son fibrudas para salir" , dijo la subinspectora de policía que tenía las llaves, de acuerdo al testimonio de sus subordinadas que este martes volvió a recordar la jueza Cifuentes.

La magistrada, quien antes de la lectura de la sentencia hizo un repaso cronológico de los hechos y de las pruebas del caso, explicó que fue después de la llamada del entonces presidente Jimmy Morales, a las 3:00 de la madrugada del 8 de marzo de 2017, que llegó un grupo de agentes policiales al Hogar Seguro.

La demora en su liberación, según la investigación del Ministerio Público (MP), fue determinante para que las llamas y el humo provocaran la tragedia.

UN OSCURO HISTORIAL

El refugio empezó a funcionar en El Platanar, en San José Pinula, a 23 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, en junio de 2010, durante la presidencia del Álvaro Colom.

Entonces era el Hogar Solidario Virgen de la Esperanza.

Pero con el relevo en el gobierno en 2012, cambió su nombre de "solidario" por "seguro" y también el de la virgen que lo amparaba.

Aunque poco tuvieron de eso -de protección- los menores internados en él, en vista de las denuncias que durante años fueron apareciendo en los medios guatemaltecos.

Eran problemas que las autoridades a cargo atribuyeron en su momento a falta de presupuesto y a las resoluciones de los jueces, que ordenaban el internamiento de menores sin tener en cuenta su perfil o el hacinamiento de los centros.

Algunos habían sido maltratados en sus hogares o habían sido víctimas de explotación o violación. Otros habían cometido algún delito y, tras cumplir la condena, no tuvieron a dónde ir.

Y a ello se le sumaba el hacinamiento típico de este tipo de instituciones en el país, en las que las revueltas son frecuentes.

En ese caldo de cultivo tuvieron lugar una serie de vejaciones y abusos, de acuerdo a lo que señalan las por lo menos 28 denuncias recibidas por la Procuraduría de Derechos Humanos entre enero de 2014 y agosto de 2016.