Lula recibió a Bachelet en Brasil y le ratificó su respaldo: "Su experiencia la acredita para ser la primera latinoamericana en liderar ONU"

Un importante espaldarazo en su carrera hacia la Secretaría General de la ONU consiguió Michelle Bachelet tras sostener un encuentro en Brasilia con Luiz Inácio Lula da Silva, instancia donde el presidente le ratificó su respaldo para liderar el organismo.

A través de una publicación en su cuenta de X, que fue acompañada por una foto de ambos, el mandatario brasileño detalló la cita diciendo que "recibí a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para tratar de su candidatura al cargo de Secretaria General de la ONU".

En la misma plataforma, el gobernante profundizó sobre el diálogo sostenido, indicando que "discutimos varios temas de la agenda internacional y el papel que una ONU reformada necesita tener para la promoción de la paz y del desarrollo sostenible, así como para el fortalecimiento del multilateralismo".

Para concluir su mensaje, la máxima autoridad de Brasil destacó las credenciales de la política chilena, argumentando que "su experiencia como jefa de Estado y profunda conocedora de la ONU la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la organización".

Cabe recordar que la carrera formal de la exmandataria comenzó el 21 de abril pasado, jornada en la cual inició oficialmente su postulación al exponer frente a la asamblea del organismo internacional.

Durante dicha intervención, la expresidenta chilena —que también es apoyada por México— articuló los ejes de su candidatura a la Secretaría General, basando su mensaje en conceptos centrados en el diálogo y la esperanza.

En el plano interno la situación es distinta, ya que el 24 de marzo pasado, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast tomó la determinación de no apoyar la candidatura de Bachelet, una postulación que originalmente fue presentada por Gabriel Boric.

Al justificar dicha negativa, desde el Ejecutivo argumentaron que "hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación".

PURANOTICIA