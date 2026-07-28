Lula minimiza insultos de Milei, pero escala tensión diplomática entre Brasil y Argentina

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, restó importancia a los insultos que recibió por parte de su homólogo argentino, Javier Milei, durante un acto político realizado en Sao Paulo, episodio que profundizó la crisis diplomática entre ambos países.

Consultado por la prensa mientras esperaba la llegada del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en Brasilia, Lula respondió con ironía: "¿Quién es ese tipo?".

La polémica se originó el sábado, cuando Milei participó en un acto de campaña en apoyo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato para las elecciones de octubre. Durante su intervención, el mandatario argentino calificó a Lula como "presidiario" y lanzó una serie de descalificaciones en su contra.

En el mismo discurso, Milei también dirigió duras críticas al ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, a quien llamó "basura calva". Además, arremetió contra sectores de izquierda con expresiones ofensivas.

El Gobierno brasileño consideró que las declaraciones del presidente argentino sobrepasaron los límites de la relación diplomática entre ambos países, pese a las conocidas diferencias políticas que mantienen ambos mandatarios.

Como respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil presentó una queja formal y convocó al embajador de Argentina para manifestarle el malestar del Ejecutivo brasileño. Paralelamente, el embajador de Brasil en Buenos Aires fue llamado a consultas como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Lula.

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