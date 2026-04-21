Lula da Silva ironiza con el Nobel de la Paz a Trump: "Que se lo den pronto para que no haya más guerras"

Este martes, las reiteradas exigencias del mandatario estadounidense, Donald Trump, por ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz fueron blanco de las burlas de Luiz Inácio "Lula" da Silva.

El presidente de Brasil utilizó la ironía frente a la posibilidad de otorgarle la distinción a su homólogo lo antes posible, cuestionando así si de esta forma se lograría poner término a otra de las múltiples disputas bélicas que el norteamericano asegura haber concluido.

En el marco de su visita a Lisboa, donde sostuvo un encuentro con el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, el jefe de Estado sudamericano lanzó sus dardos con sarcasmo: "Lo que vemos todo el santo día son declaraciones, que no sé si son una broma o qué, del presidente Trump diciendo que ya acabó con ocho guerras y que aún no ha ganado el Nobel de la Paz".

La capital portuguesa marcó el cierre de un periplo por el continente europeo que previamente contempló paradas en España y Alemania. Fue en este contexto que el líder brasileño profundizó en sus comentarios, señalando: "Así que es importante que le demos rápido el Premio Nobel al presidente Trump para que no haya más guerras. Ahí, el mundo va a estar en paz, más tranquilo".

Estas declaraciones se enmarcaron en un discurso donde la máxima autoridad de Brasil abogó fuertemente por el multilateralismo. Asimismo, enfatizó la urgencia de aplicar reformas estructurales al sistema de Naciones Unidas, con el propósito exacto de dotar a la entidad de una mayor autoridad al momento de ejercer como mediadora en enfrentamientos armados y diversas controversias internacionales.

"Históricamente, la armonía entre los Estados es la forma más eficaz de establecer relaciones más productivas", argumentó el gobernante. Con estas palabras, Lula da Silva retomó durante las últimas semanas sus cuestionamientos hacia Trump, rompiendo así con un periodo de varios meses de relativa tranquilidad que había seguido a una de las peores crisis diplomáticas vividas con Estados Unidos.

(Imagen: Handout por Presidencia de Brasil/Ricardo Stucker)

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