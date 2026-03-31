Lula da Silva confirma que Geraldo Alckmin repetirá como vicepresidente en su candidatura para la reelección en 2026

En el marco de los preparativos para los comicios de octubre de este año, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció oficialmente que Geraldo Alckmin repetirá como vicepresidente en la carrera presidencial.

La confirmación se dio durante una cita en el Palacio del Planalto, donde también se formalizó la salida de 14 integrantes del gabinete, quienes dejan sus carteras para postularse a cargos parlamentarios y gobiernos locales.

Uno de los cambios más notorios es la renuncia de Alckmin al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio. A esta baja se suma la de Fernando Haddad, quien abandona la cartera de Hacienda con el objetivo de competir por la gobernación de Sao Paulo. Para ocupar su lugar, se designó a Dario Durigan, quien ya se desempeñaba en el área.

Esta decisión responde a la táctica de Lula de nombrar a los secretarios ejecutivos actuales como sucesores, buscando que la gestión de las políticas públicas no pierda ritmo ante la rotación de liderazgos.

De acuerdo con la normativa electoral vigente en Brasil, cualquier funcionario que aspire a un cargo de elección popular en octubre tiene como fecha límite el 4 de abril para presentar su dimisión. Por esta razón, el presidente brasileño aprovechó la reunión para despedir a su equipo original y recalcar la importancia de conectar con la ciudadanía durante la campaña, advirtiendo que sin el apoyo de la gente "nada puede suceder".

En su intervención, el jefe de Estado instó a los futuros candidatos a movilizar al electorado. "De ahí la necesidad de que sean candidatos. El cambio es posible, pero solo si se convence al pueblo que, solamente él, puede cambiar el panorama político con el que no está de acuerdo", sostuvo Lula.

(Imagen: Sebastiao Moreira (EFE))

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