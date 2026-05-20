Departamento de Justicia de EE.UU. presenta cuatro cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996

Tres avionetas Cessna C-337 de Hermanos al Rescate despegaron desde Florida el 24 de febrero de 1996 para una misión rutinaria sobre el estrecho.

Dos de ellas fueron derribadas por cazas MiG-29 cubanos entre las entre las 15:21 y las 15:27 horas, y las cuatro personas que viajaban a bordo murieron .

Una tercera aeronave consiguió escapar del fuego de los cazas cubanos, la pilotada por José Basulto .

"Yo era la avioneta que ellos querían tumbar principalmente, porque yo era el jefe del grupo ", indica Basulto.

El líder de Hermanos al Rescate recuerda así lo que vivió en el aire: "Hubo un momento en el que miro hacia la derecha y veo el humo, en la distancia, del derribo de una de las avionetas, e inmediatamente miro a Sylvia Iriondo (voluntaria que participaba en la misión) y le digo: los próximos somos nosotros".

Los proyectiles de los MiG-29 cubanos prácticamente desintegraron las pequeñas avionetas civiles, de las que apenas quedaron evidencias.

Basulto asegura que estas se encontraban "en aguas internacionales, al norte de La Habana" cuando fueron atacadas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ratificaron esta versión y acusaron a Cuba de violar el derecho internacional.

El gobierno cubano, por su parte, siempre ha mantenido que derribó las aeronaves dentro de su espacio aéreo.

El historiador Juan Antonio Blanco, quien era diplomático en La Habana cuando ocurrió el incidente, lo califica como "una emboscada preparada por Fidel Castro".

"Fidel Castro sabía de antemano quiénes eran los que iban a volar ese día, cuáles eran las avionetas que iban a volar y la ruta que iban a tomar", afirma Blanco.

Los servicios de inteligencia de Castro habían infiltrado a un espía dentro de Hermanos al Rescate: Juan Pablo Roque, un exmilitar cubano que había logrado ganarse la confianza del grupo en Miami.

Roque, quien vivía en Miami bajo una identidad falsa e incluso mantenía un matrimonio ficticio, proporcionó previamente a La Habana información detallada sobre las aeronaves y el plan de vuelo de aquel día.