Departamento de Justicia de EE.UU. presenta cuatro cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996

El episodio provocó una fuerte condena internacional, llevó a EE.UU. a endurecer las sanciones contra el régimen de Fidel Castro y sepultó cualquier posibilidad inmediata de acercamiento entre este y la administración del entonces presidente Bill Clinton.
El ataque contra dos avionetas civiles en el estrecho de Florida el 24 de febrero de 1996 desató una de las mayores crisis entre Cuba y EE.UU., con efectos que perduran hasta hoy.
Aviones de combate cubanos derribaron dos aeronaves de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos de Miami, cuyos ocupantes murieron en el acto.
El episodio provocó una fuerte condena internacional, llevó a EE.UU. a endurecer las sanciones contra el régimen de Fidel Castro y sepultó cualquier posibilidad inmediata de acercamiento entre este y la administración del entonces presidente Bill Clinton.
Más de treinta años después, el incidente vuelve a cobrar relevancia.
El gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de hace tres décadas.
El diputado enfrenta 4 cargos de asesinato, así como conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, anunció desde Miami el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche.
La imputación del exdirigente cubano de 94 años supone una importante escalada en la presión de Washington sobre la cúpula cubana, con el precedente reciente de la captura y extradición del exlíder venezolano Nicolás Maduro. Raúl Castro cedió formalmente la presidencia de Cuba y el liderazgo del Partido Comunista en 2021 al actual presidente Miguel Díaz-Canel, pero sigue siendo considerado por muchos el hombre más poderoso del país.
La noticia llega en un momento especialmente delicado para una isla sumida en una crisis económica y energética que alcanza niveles extremos tras las recientes presiones de la administración de Donald Trump y la pérdida de apoyo de Venezuela desde la caída de Maduro en enero.
Los cargos se han presentado en una fecha simbólica: el 20 de mayo de 1902 se instauró la República de Cuba tras independizarse de España, aunque el régimen de Fidel Castro vetó esta celebración al considerar que el país pasó a estar bajo tutela estadounidense.
Tres avionetas Cessna C-337 de Hermanos al Rescate despegaron desde Florida el 24 de febrero de 1996 para una misión rutinaria sobre el estrecho.
Dos de ellas fueron derribadas por cazas MiG-29 cubanos entre las entre las 15:21 y las 15:27 horas, y las cuatro personas que viajaban a bordo murieron.
Una tercera aeronave consiguió escapar del fuego de los cazas cubanos, la pilotada por José Basulto.
"Yo era la avioneta que ellos querían tumbar principalmente, porque yo era el jefe del grupo", indica Basulto.
El líder de Hermanos al Rescate recuerda así lo que vivió en el aire: "Hubo un momento en el que miro hacia la derecha y veo el humo, en la distancia, del derribo de una de las avionetas, e inmediatamente miro a Sylvia Iriondo (voluntaria que participaba en la misión) y le digo: los próximos somos nosotros".
Los proyectiles de los MiG-29 cubanos prácticamente desintegraron las pequeñas avionetas civiles, de las que apenas quedaron evidencias.
Basulto asegura que estas se encontraban "en aguas internacionales, al norte de La Habana" cuando fueron atacadas.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ratificaron esta versión y acusaron a Cuba de violar el derecho internacional.
El gobierno cubano, por su parte, siempre ha mantenido que derribó las aeronaves dentro de su espacio aéreo.
El historiador Juan Antonio Blanco, quien era diplomático en La Habana cuando ocurrió el incidente, lo califica como "una emboscada preparada por Fidel Castro".
"Fidel Castro sabía de antemano quiénes eran los que iban a volar ese día, cuáles eran las avionetas que iban a volar y la ruta que iban a tomar", afirma Blanco.
Los servicios de inteligencia de Castro habían infiltrado a un espía dentro de Hermanos al Rescate: Juan Pablo Roque, un exmilitar cubano que había logrado ganarse la confianza del grupo en Miami.
Roque, quien vivía en Miami bajo una identidad falsa e incluso mantenía un matrimonio ficticio, proporcionó previamente a La Habana información detallada sobre las aeronaves y el plan de vuelo de aquel día.
El día anterior al derribo de las avionetas, el gobierno cubano lo devolvió vía México a La Habana, donde más adelante se reveló su labor como agente encubierto y fue tratado como un héroe.
El historiador Juan Antonio Blanco sostiene que Fidel Castro fue el responsable político de la operación, mientras que Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, fue el ejecutor.
Una grabación de la época reproduce la voz de Raúl Castro en un encuentro con periodistas cubanos, donde expone detalles de la operación que se había desarrollado bajo su mando.
"Decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban (...) Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan", recoge el audio.
Aquella grabación se filtró en 2006 y llegó a las manos de periodistas, expertos y exfuncionarios cubanos exiliados en EE.UU., que confirmaron su veracidad. BBC Mundo no ha podido hacerlo de forma independiente.
En todo caso, se cree que esta grabación podría constituir una importante prueba en el proceso abierto contra Raúl Castro.
(Imagen: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO