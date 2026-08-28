Lula da Silva asegura que no protegerá a su hijo si se determina que cometió algún delito

El presidente de Brasil y candidato a la reelección de cara a las elecciones de octubre, Luiz Inácio "Lula" da Silva (PT), aseguró que no intervendrá para proteger a su hijo Fabio si se determina que ha cometido algún delito en el marco de la investigación en su contra por presunta corrupción y tráfico de influencias.

"No soy de la Fiscalía, no soy policía, no soy juez. Si Fabio cometió algún delito, tendrá que pagar por ello como cualquier otro ciudadano brasileño", afirmó durante una entrevista a la cadena Globo.

No obstante, el mandatario brasileño apuntó que "está seguro" de que será declarado "no culpable". "Esperaremos a ver qué sucede; la Presidencia de la República no hará lo más mínimo por proteger a mi hijo", aseguró.

La Policía Federal investiga una presunta red de tráfico de influencias y corrupción centrada en la figura de la empresaria Roberta Luchsinger, sospechosa de malversar fondos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e irregulares en contratos para el Ministerio de Salud y que salpica al hijo de Lula, 'Lulinha', así como al empresario Antonio Carlos Camilo Antunes.

Durante la investigación, se detectaron presuntos pagos de Luchsinger al exjefe de gabinete de Lula Marco Aurélio Ribeiro Santana, conocido como 'Marcola'. A cambio, la empresaria habría enviado propuestas comerciales directamente al Palacio de Planalto para acelerar trámites ante los ministerios, con 'Lulinha' como presunto nexo político.

Los investigadores tendrán que determinar, en el marco de esta trama, si el hijo de Lula utilizó su influencia para facilitar reuniones con respecto a un contrato de cannabis medicinal para el Ministerio de Salud a raíz de un viaje que 'Lulinha' hizo a Portugal junto a Camilo Antunes en noviembre de 2024.

Lula admitió durante la entrevista que su exjefe de gabinete cometió un error grave que genera desconfianzas dentro del Palacio de Planalto al aceptar que Luchsinger pagara algunos de sus gastos personales, como facturas o cuotas de préstamos. "¿Hay pruebas de que se trate de fondos públicos? Porque ahí es donde reside el delito", cuestionó.

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