La Casa Blanca lanza Trump TV tras veto a medios de comunicación que apoyaron a CNN

La Casa Blanca puso en marcha la plataforma Trump TV, luego de que las cadenas CBS, FOX News, NBC y ABC suspendieran sus actividades en apoyo a CNN, medio que fue vetado junto a otros dos por el presidente Donald Trump, quien las acusó de difundir noticias falsas.

El nuevo canal comenzó sus transmisiones con un discurso pronunciado por Trump en julio pasado, durante las actividades conmemorativas por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

“Estamos en directo. Trump TV ya está transmitiendo”, anunció la Casa Blanca a través de redes sociales, donde detalló que la plataforma funcionará de manera continua e incluirá “anuncios”, “grandes momentos del pasado” y “lo último y mejor de la Administración”.

“Todo en un solo lugar”, agregó la Casa Blanca al presentar la nueva plataforma.

La puesta en marcha de Trump TV se produce luego de que durante el fin de semana Trump prohibiera el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico, medios que posteriormente presentaron una demanda contra el mandatario y altos funcionarios de su administración por la decisión.

Horas después del veto, las cadenas CBS, FOX News, NBC y ABC suspendieron sus actividades relacionadas con la cobertura de la Casa Blanca en señal de apoyo a CNN.

Estas cinco cadenas mantienen un sistema mediante el cual se turnan para registrar las actividades del presidente y proporcionar imágenes en directo al resto de las cadenas de televisión y medios de comunicación. De esta manera, su trabajo resulta clave para la cobertura de la Casa Blanca tanto de medios estadounidenses como internacionales.

Trump defendió el lunes su decisión de restringir el acceso de estos medios y los calificó de “payasos de tercera”. Además, cuestionó la cobertura que realizan sobre su administración, asegurando que “solo publican cosas negativas” sobre él.

El presidente también acusó a estos medios de “violar la seguridad nacional con noticias falsas y difamatorias de ‘fuentes’ desconocidas”.

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