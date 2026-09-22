Delcy Rodríguez se reúne con António Guterres en la ONU para abordar el "camino hacia una democracia plena" en Venezuela

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se reunió en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la situación política y económica del país, así como los desafíos para avanzar hacia una “democracia plena”.

Según informó la Secretaría General de Naciones Unidas, durante el encuentro ambas autoridades conversaron sobre las reformas económicas impulsadas en Venezuela, la reestructuración de la deuda y las iniciativas de diálogo, además de la cooperación entre el organismo internacional y el país, especialmente en materia de derechos humanos.

"Ambos abordaron las reformas económicas en curso, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo, la cooperación entre la ONU y Venezuela, incluido en materia de derechos humanos, así como el camino hacia una democracia plena", informó la Secretaría General de Naciones Unidas, que también destacó que durante el encuentro Guterres "expresó su solidaridad con el pueblo venezolano" tras los devastadores terremotos de junio.

Por su parte, Delcy Rodríguez destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional y el multilateralismo, en el marco de su participación en la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas.

"Venezuela llega a Naciones Unidas con la mirada puesta en el destino común de la humanidad: la paz, la estabilidad y el desarrollo", señaló la mandataria, quien también se refirió a los temas abordados durante su conversación con Guterres.

Al respecto, destacó que el encuentro permitió intercambiar opiniones sobre los principales desafíos internacionales y la necesidad de promover el entendimiento entre los países.

"Conversar sobre los grandes desafíos que enfrenta el mundo y la importancia de fortalecer el multilateralismo, la cooperación y el entendimiento entre las naciones".

Asimismo, Rodríguez reafirmó su disposición a mantener abiertos los canales de comunicación y colaboración con la comunidad internacional.

"Reafirmé la voluntad de seguir construyendo caminos de diálogo y cooperación, en favor de la paz y el bienestar de nuestros pueblos", ha dicho la presidenta encargada, quien aseguró el lunes tras su llegada a Nueva York que su intención es "llevar la voz de Venezuela" a la 81a. Asamblea General de Naciones Unidas, cuyos debates arrancan este martes.

POSIBLE ENCUENTRO CON DONALD TRUMP

En el marco de su visita a Nueva York, está previsto que Rodríguez mantenga un encuentro informal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los márgenes de la Asamblea General, según indicaron fuentes del Gobierno estadounidense.

De concretarse, la reunión marcaría el primer encuentro entre líderes de ambos países desde 2015, cuando el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, se reunió con el entonces mandatario estadounidense, Barack Obama.

RELACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA

El encuentro se produce en un contexto de cambios en las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas. Estados Unidos y Venezuela restablecieron sus vínculos diplomáticos en marzo, tras siete años de ruptura y meses después de la operación del Ejército estadounidense para capturar a Nicolás Maduro.

El exmandatario venezolano permanece actualmente encarcelado junto a su esposa, Cilia Flores, en una prisión de Nueva York, a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

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