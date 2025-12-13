Lukashenko indulta a más de un centenar de presos políticos tras levantamiento de sanciones de EE.UU.

El Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, decretó el indulto de 123 presos políticos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, en una decisión que se produce tras el levantamiento de sanciones estadounidenses a la exportación de mineral de potasa, una de las principales fuentes de ingresos del país.

La liberación fue confirmada por la ONG Viasna, fundada por el propio Bialiatski y dedicada a la defensa de los derechos humanos en Bielorrusia. Junto a él, también quedaron en libertad figuras como Valiantsin Stefanovich, exvicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el abogado Uladzimir Labkovich, la música y activista Maria Kalesnikava y el excandidato presidencial Viktor Babariko, símbolos de las protestas contra el régimen tras las elecciones de 2020.

Desde la Presidencia bielorrusa se indicó que el indulto responde a acuerdos alcanzados con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a una solicitud expresa vinculada al levantamiento de las sanciones impuestas durante la administración de Joe Biden. Según el comunicado oficial, los indultados estaban condenados por delitos como espionaje, terrorismo y actividades extremistas.

El levantamiento de las sanciones fue anunciado por el enviado estadounidense John Coale, quien destacó el gesto como un paso hacia la normalización de relaciones bilaterales. Coale adelantó que, de continuar las liberaciones, Washington podría retirar progresivamente más restricciones económicas, en un giro significativo en la relación con uno de los principales aliados del presidente ruso Vladimir Putin.

Horas después del anuncio, autoridades ucranianas confirmaron que 114 de los indultados fueron trasladados fuera del país a través de la frontera. En total, considerando indultos previos decretados a fines de noviembre, ya son 156 las personas beneficiadas, incluidos ciudadanos de varios países europeos, de Estados Unidos, Australia y Japón.

