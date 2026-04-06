Lukashenko golpea a EE.UU.: asegura que guerra en Irán expone su debilidad y que “jamás” vencerá a China

Durante la jornada de este lunes, el mandatario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sostuvo que el conflicto bélico en Irán no solo ha evidenciado la "vulnerabilidad" de Estados Unidos, sino que además dejó en claro que dicha nación "jamás" logrará imponerse ante China.

Estas declaraciones fueron emitidas por el jefe de Estado en el marco de una reunión en Minsk con Taalatbek Masadikov, quien se desempeña como secretario general de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), según reportó la agencia Belta. En la instancia, Lukashenko analizó que "el principal enemigo, como siempre han dicho, es China, pero ahora Estados Unidos también ha comprendido que jamás podrá con los chinos".

El líder bielorruso enfatizó que Washington demostró su fragilidad frente a "un país poderoso" como Irán, al cual describió como una nación "con grandes tradiciones". A su juicio, este Estado resulta invencible debido a una geografía "muy compleja" y a la determinación de su población, la cual está dispuesta "a morir por su tierra".

"Persia, ¿qué más se puede decir? Conocemos perfectamente la historia de este país. Por lo tanto, hay que terminar con esto", manifestó Lukashenko. Para el gobernante, los enfrentamientos en territorio iraní han desnudado las verdaderas intenciones de las potencias occidentales respecto a sus conceptos de democracia o Derechos Humanos.

En su intervención, el mandatario aseveró que "la posición de Estados Unidos y de Occidente ya está absolutamente expuesta (...) Trump expuso esta situación y ahora entendemos dónde están los 'Derechos Humanos', dónde la 'democracia' (...) Debemos sacar las conclusiones pertinentes de lo que ha ocurrido. Especialmente en lo relativo a Irán".

Cabe recordar que el pasado 28 de febrero, fuerzas de Estados Unidos e Israel ejecutaron una ofensiva sorpresa contra Irán y su programa nuclear. Dicha acción militar se produjo en medio de tratativas diplomáticas mediadas por Omán y ha provocado, hasta la fecha, una cifra superior a los 2.000 fallecidos en la nación persa.

Paralelamente, en las semanas recientes, el presidente Donald Trump ha recrudecido sus advertencias de borrar a Irán del mapa. Estas amenazas contemplan ataques a infraestructuras de carácter civil, tales como plantas desalinizadoras o centrales eléctricas, condicionadas a la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras persisten las maniobras destinadas a descabezar al régimen.

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