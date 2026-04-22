Lufthansa cancela 20 mil vuelos previstos para los próximos meses ante el alza de los precios del combustible

Indicó que suspenderá temporalmente los vuelos hacia y desde Heringsdorf, Cork, Gdańsk, Liubliana, Rijeka, Sibiu, Stuttgart, Trondheim, Tivat y Breslavia.

La compañía reembolsará el precio de los billetes a los pasajeros afectados o los reubicará en vuelos alternativos con alguna de sus otras aerolíneas — SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways—, siempre que sea posible .

Algunos de los recortes de vuelos podrían volverse permanentes. Lufthansa anunció que está revisando toda su programación europea y que dará a conocer más detalles más adelante en el mes de abril.

EUROPA SIN COMBUSTIBLE

La Agencia Internacional de la Energía advirtió la semana pasada que Europa podría quedarse sin combustible para aviones en cuestión de semanas, aunque el gobierno de Reino Unido y las aerolíneas afirman que no han registrado ninguna interrupción en el suministro.

La Unión Europea anunció que establecerá un observatorio de combustibles para monitorear la producción, las importaciones, las exportaciones y los niveles de existencias de combustibles para el transporte dentro del bloque, con el fin de identificar posibles situaciones de escasez.

Añadió que espera que esta medida sirva para "mitigar el impacto de los elevados precios de los combustibles y de su posible escasez en el sector de la aviación de la UE".

Lufthansa anunció el martes que reduciría su red europea, pero que los pasajeros "seguirán teniendo acceso a la red global de rutas, en particular a las conexiones de largo recorrido".

"Sin embargo, debido al aumento en los precios del combustible para aviones, esto se logrará de una manera significativamente más eficiente que antes".