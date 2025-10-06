Los testimonios de personas rescatadas del Everest tras luchar contra la hipotermia en medio de una feroz tormenta

El fotógrafo de naturaleza Dong Shuchang se encontraba entre los cientos de turistas que acudieron a la zona durante las vacaciones de la llamada Semana Dorada de China.

Estaba ansioso por capturar la maravilla del Himalaya desde las laderas tibetanas, cuando la tormenta de nieve golpeó apenas unas horas después de que comenzara su caminata el sábado.

"Los relámpagos y las tormentas eléctricas [del sábado] no paraban. La nevada fue tan intensa que apenas pude dormir", declaró Dong.

Su grupo había alcanzado una altitud de 4.600 metros cuando decidieron regresar.

"Nuestras camperas e impermeables no fueron suficientes para la nieve. Estábamos todos empapados", explicó Dong, quien añadió que varias personas de su grupo de 20 mostraban síntomas de hipotermia.

El joven de 27 años había estado en el Himalaya más de diez veces, pero dijo que "nunca había experimentado un clima como este".

El escape Dong del sendero sucedió entre nieve húmeda y caída de granizo.

"Todos avanzábamos despacio. La ruta estaba muy resbaladiza. Me caía constantemente por el hielo".

Su grupo pasó la noche anterior en una habitación de hotel en Qudang, donde dependían de un generador para obtener electricidad.

Cuando salieron del hotel esta mañana, la tormenta de nieve finalmente había amainado.

"Estamos muy aliviados de recibir ayuda y apoyo", dijo.

Chen Geshuang, que formaba parte del grupo de excursionistas de Dong, señaló que la nieve tenía aproximadamente un metro de profundidad cuando el grupo comenzó su retirada el domingo.

"Todos somos senderistas experimentados", expresó Chen. "Pero, aun así, esta tormenta fue extremadamente difícil de afrontar. Fui afortunada de poder salir".