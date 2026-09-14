Líderes de Escocia, Irlanda del Norte y Gales se unen para reclamar su derecho de independencia de Reino Unido

El memorando de entendimiento decía: "Para quienes nos observan desde estas islas, para quienes nos observan desde todo el mundo, no podría haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin".

"Ningún gobierno de Westminster tiene derecho a bloquear la democracia ni a socavar el principio de que nuestro pueblo decidirá su propio futuro ".

"Reconocemos que nuestros partidos tienen posiciones constitucionales diferentes y que cada nación determinará su propio futuro a su manera y a su debido tiempo ".

Un portavoz de Plaid Cymru declaró antes de la reunión que el "cambiante panorama político en estas islas" justificaba plenamente la "cooperación política práctica" en áreas como la energía, la economía y la colaboración con Europa.

Dijeron que eso también incluía "las cuestiones políticas y constitucionales más amplias que afrontan nuestras naciones y el derecho a la autodeterminación" .

Ap Iorwerth afirmó que las elecciones galesas de mayo habían sido "un punto de inflexión para Gales" y que existía "un reconocimiento creciente de que el modelo de Westminster ya no funciona".

Plaid Cymru ya había descartado la celebración de un referéndum de independencia antes de las próximas elecciones al Senedd (parlamento galés) en 2030.

El líder del SNP, Swinney, declaró el lunes por la mañana en el programa Radio Wales Breakfast que se trataba de un "momento significativo y crucial para el Reino Unido" y que las cosas habían "cambiado para siempre".

"Los ciudadanos de Escocia, Gales e Irlanda tienen derecho a la autodeterminación", afirmó. "Tienen derecho a decidir su propio futuro".

"Fundamentalmente, nuestras conversaciones de hoy giran en torno a reconocer la importancia del momento que estamos viviendo".

El vicepresidente del Sinn Féin, O'Neill, afirmó que los intereses de la gente de toda la isla de Irlanda "nunca han sido atendidos por quienes están en Westminster".

"Sin embargo, el cambio se está produciendo en todas estas islas y debemos estar preparados para la reforma constitucional cuando llegue", afirmó.

"La elección de tres primeros ministros nacionalistas por primera vez en estas islas es una clara indicación de que la gente se da cuenta de que Westminster no está trabajando para la gente del Norte, Escocia o Gales".

CRÍTICAS A LOS PROYECTOS INDEPENDENTISTAS

Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, declaró a la BBC Gales que la trayectoria de Gales, Escocia e Irlanda hacia la autodeterminación era diferente, y describió el clima actual como "tiempos históricos".

"Obviamente, tenemos historias nacionales diferentes, pero tenemos algo muy importante en común, y es nuestra absoluta insistencia en que corresponde al pueblo de Irlanda decidir el futuro de Irlanda, al pueblo de Escocia decidir el futuro de Escocia y al pueblo de Gales decidir el futuro de Gales", dijo.

Las reuniones tienen lugar días después de que el tema de la independencia de Escocia volviera a surgir en la Cámara de los Comunes.

Durante la sesión de preguntas al primer ministro del miércoles, Andy Burnham pareció indicar que podría celebrarse un segundo referéndum en Escocia si existiera un claro apoyo público a la votación.

Comparó la situación con las condiciones para un referéndum sobre la frontera en Irlanda del Norte, explicando que el Acuerdo de Viernes Santo dejaba claro que el secretario de Estado para Irlanda del Norte "consideraría un referéndum cuando existiera un claro consenso en el país, cuando la opinión pública hubiera cambiado hasta el punto de que la propuesta debiera ser considerada".

"Diría que la situación es exactamente la misma en Escocia", añadió.

Swinney acogió con satisfacción el aparente cambio de tono antes de que Burnham aclarara que otro referéndum escocés seguía estando "fuera de los límites".