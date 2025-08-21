Libertad de hinchas chilenos no está garantizada: Agregado de la PDI afirma que todo depende de la fiscalía argentina

El agregado policial de la PDI en la embajada de Chile en Buenos Aires, Ariel Alarcón, entregó detalles sobre la detención de cerca de un centenar de hinchas de la Universidad de Chile tras los incidentes ocurridos en un partido contra Independiente. Según el funcionario, los detenidos se encuentran en la Comisaría Avellaneda N°4 de Sarandí, y su liberación está sujeta a la decisión del fiscal a cargo de la causa.

Alarcón afirmó que el personal chileno en Argentina está colaborando para verificar las identidades de los hinchas con el fin de agilizar el proceso judicial.

El funcionario fue claro al señalar que la posibilidad de una liberación inmediata "depende de las decisiones que tome soberanamente el señor fiscal". Explicó que si el fiscal determina que no hay pruebas suficientes para imputarles delitos, los hinchas serán liberados "en el transcurso del día". En caso contrario, deberán enfrentar el proceso legal que determine la justicia argentina.

Consultado sobre posibles deportaciones o expulsiones a Chile, Alarcón aclaró que esas medidas son posteriores a la investigación y que en este momento el caso está en pleno desarrollo.

Finalmente, indicó que la información sobre antecedentes policiales de los detenidos solo puede ser entregada a la justicia argentina a través de los canales correspondientes, como Interpol.

