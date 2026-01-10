Liberan al activista opositor venezolano Virgilio Laverde tras presión de la oposición

La oposición venezolana confirmó este sábado la liberación del activista Virgilio Laverde, coordinador juvenil de la plataforma Vente Venezuela en el estado de Bolívar, quien se encontraba detenido por motivos políticos, según han denunciado organizaciones opositoras y de derechos humanos.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la comisión para los Derechos Humanos de Vente Venezuela informó la excarcelación del dirigente. “Confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde”, señalaron, calificando su detención como injustificada y enmarcándola en un contexto de persecución contra la disidencia política.

Desde el movimiento opositor enfatizaron que “nunca debió estar tras las rejas” y reiteraron su exigencia de libertad plena para todos los presos políticos que aún permanecen recluidos en centros de detención del país. La liberación de Laverde ocurre tras una serie de excarcelaciones registradas luego del apresamiento del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, hecho que ha marcado un punto de inflexión en la crisis política venezolana.

En paralelo, la ONG Foro Penal confirmó la liberación de nueve personas privadas de libertad, entre ellas cinco ciudadanos españoles, durante las horas previas. La organización ha sido una de las principales entidades encargadas de documentar y denunciar la existencia de presos políticos en Venezuela ante organismos internacionales.

Pese a estas liberaciones, Foro Penal estima que actualmente existen alrededor de 810 presos políticos en las cárceles venezolanas, entre ellos 87 extranjeros, incluidos 17 con doble nacionalidad hispanovenezolana, lo que mantiene encendidas las alertas de la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país.

