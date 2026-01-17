Liberaciones parciales en Venezuela: ONG denuncia que aún hay más de 700 presos políticos

La ONG Foro Penal informó que ha verificado la excarcelación de 100 presos políticos en Venezuela, cifra que contrasta significativamente con los números entregados por autoridades del país, mientras más de 700 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos, según sus registros.

El director de la organización, Alfredo Romero, explicó que las excarcelaciones corresponden a personas liberadas tras el anuncio realizado el 8 de enero de 2026 por el presidente de la Asamblea Nacional, precisando que las verificaciones incluyen liberaciones ocurridas durante la noche y la madrugada de los últimos días.

Romero lamentó que, pese a estas excarcelaciones, aún persiste un alto número de detenidos por razones políticas, indicando que la cifra supera las 700 personas, de acuerdo con el listado inicial entregado por el propio Gobierno venezolano.

Asimismo, el representante de Foro Penal denunció variaciones e inconsistencias en los listados oficiales, señalando que otras personas han sido incorporadas posteriormente, muchas de las cuales no habían denunciado su situación previamente por temor a represalias.

Finalmente, Romero exigió la excarcelación total de los presos políticos, calificando este proceso como una oportunidad clave para poner fin al sistema represivo que, a su juicio, ha afectado a la población venezolana. Las cifras de Foro Penal contrastan con las entregadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que más de 400 personas han sido liberadas desde diciembre de 2024, mientras la oposición y diversas ONG continúan cuestionando dichos números.

