Liberación de Biagio Pilieri: UPLA destaca señal de esperanza para Venezuela

La Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) expresó su profunda alegría y satisfacción ante la reciente liberación de varios presos políticos en Venezuela, destacando de manera especial la excarcelación de Biagio Pilieri, líder del partido Convergencia, organización miembro de esta Unión regional.

Desde UPLA señalaron que la liberación de Pilieri representa un momento de alivio y esperanza tanto para su familia como para su partido y para todos quienes defienden la democracia y las libertades fundamentales en Latinoamérica. El dirigente recuperó su libertad tras más de 492 días de encarcelamiento injusto, período en el cual permaneció incomunicado, sin defensa jurídica adecuada y sin acceso comprobable a atención médica.

La organización calificó su detención como una grave vulneración a los derechos humanos, subrayando que constituyó un ejemplo del uso de la persecución política como mecanismo de represión, práctica que ha sido reiteradamente denunciada por organismos y actores democráticos internacionales.

UPLA sostuvo que esta liberación puede constituir una señal alentadora para que se abra un camino hacia un cambio real en Venezuela, orientado a la recuperación del régimen democrático, el restablecimiento de las libertades públicas y el respeto irrestricto de los derechos humanos, aunque advirtió que aún existe un largo camino por recorrer.

Finalmente, la Unión recalcó que estos procesos no pueden entenderse como gestos aislados, sino como el inicio de un proceso serio, verificable y sostenido, que incluya el restablecimiento del Estado de Derecho, la separación de poderes, garantías plenas para la participación política y elecciones libres y transparentes. Asimismo, reiteró su firme exigencia de liberación de todos los presos políticos y el cese definitivo de la persecución contra quienes ejercen legítimamente la actividad política en Venezuela.

