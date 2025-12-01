Lev Tahor: En qué países de América Latina ha estado presente la secta ultraortodoxa judía acusada de abuso infantil

Por su nomadismo y aislamiento, es difícil cuantificar su número exacto de miembros.

Según la agencia AFP, las autoridades calculan que la comunidad está compuesta por alrededor de 50 familias de Estados Unidos, Canadá, Guatemala y otros países.

En Guatemala se asentaron en 2013, poco después de que fueran acusados de negligencia infantil por los servicios sociales de Canadá , país en el se habían establecido en un pequeño pueblo en la provincia de Québec.

Ya antes habían tenido problemas con la justicia en Estados Unidos, donde se instalaron tras su fundación.

En el país centroamericano, los primeros reportes de su presencia se dieron en la localidad de San Juan La Laguna , habitada principalmente por indígenas mayas.

Tras meses de desencuentros, el consejo de ancianos expulsó al grupo alegando que sus miembros rechazaban a los locales, negándose a hablar o a mezclarse con ellos .

La secta entonces se reubicó en Ciudad de Guatemala, donde su sede fue allanada por el Ministerio Público, que investigaba casos de maltrato infantil.

En 2016 se trasladaron a El Amatillo, Santa Rosa , una localidad a 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

Según un reporte de BBC Mundo de 2019, entonces allí vivían unos 350 miembros.

GOLPES JUDICIALES

Las primeras noticias de Lev Tahor en México llegaron en 2017, cuando la prensa israelí informó de la muerte del fundador de la secta, Shlomo Helbrans, supuestamente ocurrida mientras realizaba un ritual religioso en un río en Chiapas.

Cinco años después, en 2022, un operativo de la policía mexicana rescató a un grupo de menores en un campamento del grupo en plena selva, a unos 17 kilómetros de la ciudad de Tapachula, próxima a Guatemala.

Dos líderes de la secta fueron detenidos y una veintena de miembros se amotinaron protestando contra lo que denunciaban como una persecución religiosa en su contra, argumento habitual de los voceros de la secta.

Varios escaparon durante el motín.

Quizá el golpe más mediático sufrido por Lev Tahor llegó en diciembre de 2024, cuando las autoridades guatemaltecas rescataron a 160 menores en el municipio de Oratorio, Santa Rosa.

Hasta la fecha, funcionarios del país centroamericano siguen verificando las identidades de los menores.

Incluso han recibido denuncias de que, si fallecía algún miembro de la secta, este era enterrado sin avisar a las autoridades correspondientes.

En junio de 2025, El Salvador extraditó a dos hombres de Lev Tahor a Israel y Guatemala, tras ser detenidos en enero cuando ingresaron a territorio salvadoreño.

Producto de los golpes judiciales recientes, especialmente el de Guatemala, Gloria Arriero, la directora de Migración Colombia, revisó a la baja el número actual de miembros de la secta.

"Algo más de 90", declaró a Caracol Radio, aunque sin aclarar si la cifra corresponde a una estadística regional o mundial.