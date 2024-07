Las razones que explican el arrollador triunfo del laborismo y la debacle de los conservadores en las elecciones de Reino Unido

“Keir Starmer ha sabido comunicar al electorado que el partido ha cambiado, que es muy diferente y más centrista, una formación más digna de confianza de lo que era cuando Jeremy Corbyn lo lideraba. Y claramente han elegido a un líder que la mayoría de la gente siente que es una alternativa creíble como primer ministro”, analiza Bale.

Las heridas del Brexit

Pero, además, para una parte del electorado que confió en el Partido Conservador para sacar adelante el divorcio con la Unión Europea, “el Brexit no ha aportado realmente muchos beneficios y, en particular, no ha logrado que Reino Unido recupere rápidamente el control de sus fronteras y la inmigración se ha expandido más que reducido y, por supuesto, eso no es por lo que votó mucha gente”, explica Tim Bale.

Nigel Farage, gran impulsor del Brexit y ahora líder del partido populista de derechas Reform UK, es uno de los más beneficiados por la debacle de los "tories", a pesar de que la salida de la UE no ha cumplido las promesas que ofreció.

La economía y la inmigración sí que han sido temas fundamentales en la campaña y, para los votantes, los conservadores no han estado a la altura en ninguno de los dos.

El Partido Conservador engrosó en 2019 su respaldo con una “coalición de electores” que aunó el voto conservador tradicional con los “leavers”, los partidarios del Brexit.

Estos últimos se han dividido y cerca de la mitad se han ido a Reform UK y otra parte menor a los Liberales Demócratas, “y no tanto al Partido Laborista, al que consideran pro-Unión Europea”, argumenta John Curtice, investigador del National Centre for Social Research y uno de los mayores expertos de Reino Unido en comportamiento electoral.

La competencia con la derecha radical populista de Reform UK también ha arrastrado a los conservadores a posiciones aún más a la derecha del espectro político.

Esto ha hecho que los conservadores también hayan sido abandonados, según Bale, “por un grupo de votantes con una buena formación y relativamente acomodados que se han sentido desalentados por el tipo de política cultural con la que los conservadores han estado jugando durante algún tiempo, son (votantes) bastante liberales en lo social y no les gusta todo este tipo de discursos antiwoke o antinmigrantes”.

¿Qué futuro le espera ahora al Partido Conservador?

Para Tim Bale, lo lógico sería que la formación se diera un tiempo para reflexionar y hacer examen de conciencia sobre las razones de su debacle, "pero eso no es lo que los partidos acaban haciendo, sino que suelen lanzarse a una carrera por el liderazgo y, obsesionados como están con Nigel Farage y Reform UK, lo más probable que es el partido vire aún más a la derecha".

No será fácil tampoco, apunta el experto, porque. por el sistema político británico, el futuro líder deberá ganar primero su escaño en el Parlamento, "y la reserva de talento de la que van a tener que sacarlo va a ser bastante pequeña".