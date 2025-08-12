Las cifras que muestran que la delincuencia en Washington DC no está "fuera de control" como afirma Trump

La orden ejecutiva de Trump que declara "una emergencia criminal en el Distrito de Columbia" menciona "el aumento de la violencia en la capital". En su rueda de prensa hizo repetidas referencias de que la delincuencia está "fuera de control".

Pero según las cifras de delincuencia publicadas por la Policía Metropolitana de Washington DC (MPDC), los delitos violentos cayeron tras alcanzar su punto máximo en 2023 y en 2024 alcanzaron su nivel más bajo en 30 años .

Y según los datos preliminares para 2025, siguen bajando .

La delincuencia violenta en general ha descendido un 26% este año en comparación con el mismo punto de 2024, y los robos un 28%, según el MPDC.

Trump y el sindicato de policía de DC cuestionaron la veracidad de las cifras de criminalidad del departamento de policía de la ciudad.

El MPDC y el FBI, otra de las principales fuentes de estadísticas sobre delincuencia en EE.UU., informan de forma diferente sobre el crimen violento.

Los datos públicos del MPDC mostraban una caída del 35% para 2024, mientras que los datos del FBI mostraban un descenso del 9%.

Así, las cifras coinciden en que la delincuencia está disminuyendo en DC, pero difieren en el nivel de ese descenso.

La tendencia a la baja es "inequívoca y amplia", según Adam Gelb, Director General del Consejo de Justicia Penal (CCJ), un centro de estudios de Justicia.

"Las cifras varían según el periodo de tiempo y los tipos de delitos que se examinen", afirma Gelb.

"Pero en general hay un descenso inequívoco y grande de la violencia desde el verano de 2023, cuando hubo picos de homicidios, agresiones con arma de fuego, robos y hurtos de coches".

¿Y LAS TASAS DE ASESINATOS?

Trump también afirmó que "los asesinatos en 2023 alcanzaron la tasa más alta que probable ha habido" en Washington DC, y agregó que los números "sólo se remontan a 25 años atrás".

Cuando le preguntamos a la Casa Blanca la fuente de las cifras, dijeron que eran "números proporcionados por el FBI".

La tasa de homicidios sí se disparó en 2023 hasta situarse en torno a los 40 por cada 100.000 habitantes, la más alta de los últimos 20 años, según datos del FBI.