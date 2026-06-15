La trágica muerte de una joven brasileña luego de que los instructores la lanzaran desde un puente sin atarla a una cuerda

Tres hombres fueron detenidos tras el accidente, en el que los instructores no ataron la cuerda de seguridad antes de ayudarla a saltar desde un puente en el estado de São Paulo.
Una joven de 21 años murió en un trágico accidente de deportes extremos en Brasil. Tres hombres fueron detenidos tras el accidente, en el que los instructores no ataron la cuerda de seguridad antes de ayudarla a saltar desde un puente en el estado de São Paulo.
Durante el fin de semana se viralizaron imágenes de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas cuando era conducida hacia el borde del puente abandonado antes de ser lanzada al vacío el sábado.
Rodrigues falleció en el lugar del accidente tras caer desde una altura aproximada de 30 metros, según el certificado de defunción del Servicio Móvil de Urgencias (SAMU), informó BBC Brasil.
La víctima fue enterrada al día siguiente.
El informe policial indica que la cuerda no estaba asegurada en el momento del salto. Rodrigues llevaba consigo una cámara GoPro que no ha sido encontrada.
Las autoridades informaron que dos individuos que se identificaron como empleados de la empresa huyeron hacia una zona boscosa cuando un agente de policía se apartó para ayudar en el rescate. Según los informes, también se cambiaron de ropa.
El salto con cuerda ("rope-jumping") es un deporte extremo en el que se emplean cuerdas de escalada de baja elasticidad, que transforman la caída en un movimiento pendular horizontal.
Una testigo que hacía fila para participar en la actividad, descrita en el acta de investigación como profesional de enfermería, grabó con su teléfono el momento en el que Rodrigues saltó.
Según la policía, el video "muestra inequívocamente que la víctima fue lanzada sin ningún tipo de protección".
En su declaración a las autoridades, la testigo dijo que grabó el video para enseñárselo a sus familiares, pero que estaba distraída, esperando a ser la siguiente en saltar, y afirmó que no vio lo que estaba pasando.
BBC News Brasil habló con la testigo, quien se negó a ser entrevistada y dijo que ya no tenía acceso al video.
El incidente ocurrió en el Ponte do Esqueleto (Puente del Esqueleto), en el límite entre Limeira y Cordeirópolis, en el interior de São Paulo.
En las imágenes publicadas en redes sociales se ve a dos hombres sujetando a Rodrigues por los brazos, mientras que un tercero la sostiene por los pies desde atrás.
Cuando es lanzada desde el puente, un testigo grita a los instructores que le coloquen la cuerda.
Los tres hombres llevaban arneses que parecían estar conectados a una cuerda de seguridad.
La justicia investiga el caso como homicidio intencional con presunta alevosía, ya que la policía encontró pruebas de que los acusados asumieron un riesgo, aunque fuera de forma involuntaria.
El sábado, durante una audiencia de custodia, el juez Paulo Henrique Stahlbert Natal declaró que los acusados "no adoptaron las precauciones mínimas necesarias e indispensables" para llevar a cabo una actividad peligrosa.
Advirtió que el procedimiento estándar requería colocar una cuerda de seguridad alrededor del pecho de la víctima antes del lanzamiento, seguido de una doble verificación por parte de los operadores que no ocurrió.
En una entrevista con el programa Fantástico de TV Globo, el abogado de los tres sospechosos, Rafael Gomes dos Santos, dijo que sus clientes no podían explicar cómo la mujer fue lanzada sin estar sujeta a una cuerda de seguridad, que los instructores estaban conmocionados, dado que llevaban años haciendo esto, y que nunca había habido un incidente similar.
Según la resolución, las autoridades también constataron que la actividad carecía de regulación formal, como por ejemplo un CNPJ (número de identificación fiscal brasileño), y que el grupo "no contaba con ningún estándar ni protocolo para gestionar los riesgos de la operación que estaba llevando a cabo".
Según el juez, la muerte "no fue un simple accidente, sino la consecuencia de haber asumido el riesgo que voluntariamente crearon y aceptaron correr".
Las autoridades recogieron los recibos de pago, que confirman que se trataba de una actividad comercial.
BBC News Brasil descubrió que los pagos se realizaron directamente a la cuenta de una de las personas implicadas, a título individual a través de la plataforma Pix.
El puente ha permanecido abandonado durante años y es responsabilidad del gobierno federal.
La Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU) de Brasil declaró que estaba "a disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones".
La Alcaldía de Limeira anunció que demandaría al gobierno federal por gestionar de forma inadecuada el puente.
Las autoridades locales dijeron que adoptaron "medidas administrativas y exigen acciones a los organismos federales responsables de la zona".
La muerte de Rodrigues de Freitas "hace que la continuación de esta omisión sea insostenible e inaceptable", señalaron en un comunicado.
Además, la Alcaldía de Limeira indicó que los instructores pertenecían a una empresa privada que ofrecía actividades de salto con cuerda, aunque algunos informes locales sugieren que formaban parte de grupos informales que practican deportes extremos en el puente.
Aunque el salto a la cuerda no cuenta con una regulación específica y consolidada como otras formas de turismo de aventura, Brasil tiene un conjunto de leyes y normas técnicas aplicables a este tipo de actividad, afirma Luiz Del Vigna, director ejecutivo de la Asociación Brasileña de Empresas de Ecoturismo y Turismo de Aventura (Abeta).
"El problema no es la falta de legislación, sino la falta de supervisión", afirmó Del Vigna.
"Las autoridades públicas tienen la obligación de verificar si las empresas que operan en el municipio están autorizadas y cumplen con los requisitos legales. Al mismo tiempo, existe mucha informalidad en el sector".
PURANOTICIA // BBC MUNDO