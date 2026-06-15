La trágica muerte de una joven brasileña luego de que los instructores la lanzaran desde un puente sin atarla a una cuerda

Las autoridades informaron que dos individuos que se identificaron como empleados de la empresa huyeron hacia una zona boscosa cuando un agente de policía se apartó para ayudar en el rescate. Según los informes, también se cambiaron de ropa.

El salto con cuerda ("rope-jumping") es un deporte extremo en el que se emplean cuerdas de escalada de baja elasticidad, que transforman la caída en un movimiento pendular horizontal.

Una testigo que hacía fila para participar en la actividad, descrita en el acta de investigación como profesional de enfermería, grabó con su teléfono el momento en el que Rodrigues saltó.

Según la policía, el video "muestra inequívocamente que la víctima fue lanzada sin ningún tipo de protección".

En su declaración a las autoridades, la testigo dijo que grabó el video para enseñárselo a sus familiares, pero que estaba distraída, esperando a ser la siguiente en saltar, y afirmó que no vio lo que estaba pasando.

BBC News Brasil habló con la testigo, quien se negó a ser entrevistada y dijo que ya no tenía acceso al video.

El incidente ocurrió en el Ponte do Esqueleto (Puente del Esqueleto), en el límite entre Limeira y Cordeirópolis, en el interior de São Paulo.

En las imágenes publicadas en redes sociales se ve a dos hombres sujetando a Rodrigues por los brazos, mientras que un tercero la sostiene por los pies desde atrás.

Cuando es lanzada desde el puente, un testigo grita a los instructores que le coloquen la cuerda.

Los tres hombres llevaban arneses que parecían estar conectados a una cuerda de seguridad.

La justicia investiga el caso como homicidio intencional con presunta alevosía, ya que la policía encontró pruebas de que los acusados asumieron un riesgo, aunque fuera de forma involuntaria.

"NO FUE UN SIMPLE ACCIDENTE"

El sábado, durante una audiencia de custodia, el juez Paulo Henrique Stahlbert Natal declaró que los acusados ​​"no adoptaron las precauciones mínimas necesarias e indispensables" para llevar a cabo una actividad peligrosa.

Advirtió que el procedimiento estándar requería colocar una cuerda de seguridad alrededor del pecho de la víctima antes del lanzamiento, seguido de una doble verificación por parte de los operadores que no ocurrió.

En una entrevista con el programa Fantástico de TV Globo, el abogado de los tres sospechosos, Rafael Gomes dos Santos, dijo que sus clientes no podían explicar cómo la mujer fue lanzada sin estar sujeta a una cuerda de seguridad, que los instructores estaban conmocionados, dado que llevaban años haciendo esto, y que nunca había habido un incidente similar.

Según la resolución, las autoridades también constataron que la actividad carecía de regulación formal, como por ejemplo un CNPJ (número de identificación fiscal brasileño), y que el grupo "no contaba con ningún estándar ni protocolo para gestionar los riesgos de la operación que estaba llevando a cabo".

Según el juez, la muerte "no fue un simple accidente, sino la consecuencia de haber asumido el riesgo que voluntariamente crearon y aceptaron correr".

Las autoridades recogieron los recibos de pago, que confirman que se trataba de una actividad comercial.