La "superautopista" marina que los carteles sudamericanos usan para enviar droga a Reino Unido y Europa

Pero los carteles son implacables y cada vez más tienen como blanco a Irlanda, el único país europeo con frontera abierta con Reino Unido.

Irlanda cuenta con casi 3.200 kilómetros de costa , gran parte ideal para el contrabando, con cientos de ensenadas aisladas.

Y esa costa es vulnerable. Las fuerzas militares del país ayudan a combatir a los carteles, pero Irlanda tiene el menor gasto en defensa de la Unión Europea (UE), con tan solo el 0,2% del PIB . El Servicio Naval Irlandés cuenta con solo ocho buques, pero normalmente solo pueden zarpar dos debido a la escasez de marineros.

"Tenemos 132.000 millas cuadradas de agua bajo nuestra jurisdicción. Una responsabilidad ante la UE por el 16% de las aguas europeas y dos barcos . No tiene ningún sentido ", afirmó el excomandante naval Eugene Ryan.

Lo mismo ocurre con el apoyo aéreo. Se supone que las Fuerzas de Defensa Irlandesas deben proporcionar los helicópteros para ayudar a proteger la costa. Pero se ha informado a Panorama que a veces no tienen ni uno solo disponible que pueda realizar la tarea .

"La superautopista del narcotráfico cruza el Atlántico y uno de los primeros países a los que llega es Irlanda. Nuestras aguas territoriales son una auténtica batalla campal, es como el Salvaje Oeste ", afirmó Cathal Berry, excomandante del ejército irlandés.

El gobierno irlandés aseguró que mantiene una "presencia y vigilancia continuas" en su ámbito marítimo. Y anunció que la financiación para defensa aumentará en 600 millones de euros (US$700 millones), un incremento del 55% en cuatro años, y que "importantes iniciativas... también han dado como resultado la estabilización de la dotación del Servicio Naval".

LA EXITOSA OPERACIÓN EN DETALLE

Si bien la incautación récord de cocaína en el MV Matthew fue un éxito para el Estado irlandés, también puso de manifiesto las posibles debilidades de las defensas del país.

Un grupo de carteles, que las fuerzas del orden creen liderado por el conocido grupo de crimen organizado irlandés Kinahan, compró el carguero por unos US$13 millones en agosto de 2023.

A mediados de septiembre, tres hombres fueron enviados a comprar un arrastrero llamado Castlemore en el puerto pesquero de Castletownbere, en el suroeste de Irlanda.

Se trataba del ucraniano Vitaliy Lapa, el inglés Jamie Harbron y un escocés procedente de Dubái, a quien la policía denominó Persona de Interés Uno.

La policía observaba cómo el escocés supervisaba un pago de US$351.000 de una constructora de Dubái. Panorama lo ha identificado como el escocés Stefan Boyd, aunque se desconoce si tuvo un papel más importante.

Boyd voló de regreso a Dubái en primera clase, donde se cree que permanece. Panorama no ha podido contactarlo para obtener sus declaraciones.

Lapa y Habron, quienes posteriormente fueron condenados, se hicieron a la mar en Castlemore el viernes 22 de septiembre, sin saber que las autoridades habían instalado un rastreador en la embarcación.

Posteriormente, la policía obtuvo mensajes que demostraban que la tripulación recibía instrucciones desde Dubái.