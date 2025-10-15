La sangrienta lucha que se desató en Gaza entre Hamás y grupos rivales por el control de la Franja

Las tensiones entre Hamás y algunos de los grupos contra los que ahora combate se remontan a antes de la guerra .

Algunos, como el clan Dughmush , han estado involucrados históricamente en el contrabando a través de la frontera de la Franja con Israel , según declaró un experto a BBC Verify .

Enfrentamientos recientes entre Dughmush y Hamás dejaron más de 50 muertos , incluidos 12 miembros de Hamás.

Israel ha declarado anteriormente que le ha suministrado armas a otros grupos armados en la Franja .

Una unidad de seguridad interna de Hamás se comprometió recientemente a "erradicar bandas y milicias" a las que acusó de cooperar "con el enemigo".

Un video publicado el lunes por la tarde mostraba a combatientes de Hamás ejecutando a un grupo de ocho hombres .

BBC Verify geolocalizó la grabación en un cruce en el céntrico barrio de Zeitoun, en Ciudad de Gaza, que fue el foco de una importante ofensiva terrestre israelí en las últimas semanas, pero que ahora está de nuevo bajo control de Hamás tras la retirada militar israelí .

En las imágenes se puede ver a combatientes, algunos de los cuales llevan chalecos antibalas y cintas de Hamás, formando una fila de hombres frente a una gran multitud que parece incluir al menos a un niño pequeño.

Tras obligarlos a arrodillarse, se oye a la multitud gritar "colaborador" o "agente" .

Los combatientes reunidos abren fuego contra los hombres atados, quienes caen al suelo. Después, los hombres disparan al aire y gritan "¡Viva las Brigadas al Qassam!", el nombre que le dan al brazo militar de Hamás.

Otro video verificado muestra a combatientes enmascarados y armados que obligan a un hombre a arrodillarse en medio del mismo cruce de Zeitoun antes de dispararle en la pierna.

También se escuchan varios disparos más, seguidos de gritos, pero las imágenes no muestran si se disparó contra otra persona.

Hacia el final de las imágenes, varios hombres armados montan guardia alrededor del hombre herido, despidiendo con la mano a los testigos que presenciaron el incidente.

No está claro qué provocó el incidente, que apareció por primera vez en línea el 10 de octubre. Las búsquedas de imágenes de Google no arrojan resultados anteriores.

Palestinos que hablaron con la BBC expresaron su temor por las ejecuciones públicas.

"¿Por qué la gente aplaude el caos? Un hombre enmascarado mata a otro hombre enmascarado sin pruebas, sin investigación, sin juicio, sin siquiera un plazo de apelación. ¿Cómo llamamos a esto? ¿Resistencia? No, esto es anarquía", dijo un abogado residente en Gaza.

"No se puede corregir un error con otro", añadió un activista residente en el centro de la Franja de Gaza. "Las ejecuciones sin un juicio justo son un delito. Que Dios guíe a nuestro pueblo".

Mientras tanto, también se han desplegado por todo Ciudad de Gaza miembros de la fuerza de seguridad interna de Hamás en una demostración de fuerza del grupo.