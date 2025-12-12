La "psicosis" en Francia por el auge de los asesinatos de menores a manos de bandas de narcotraficantes

Un grupo de niños vio el cuerpo de Adel camino a la escuela, justo cuando sus padres se dirigían a la comisaría para denunciar su desaparición.

Se reducía a una silueta grotesca y carbonizada, reclinada, con una rodilla en alto , como si estuviera tumbado, en una de las playas cercanas de Marsella.

Tenía 15 años cuando murió: un disparo en la cabeza, su delgado cuerpo rociado con gasolina y prendido fuego .

Alguien incluso filmó la escena en la playa, en la última de una escalofriante serie de asesinatos a tiros vinculados a la rápida evolución del narcotráfico en esta ciudad portuaria , cada vez más alimentado por las redes sociales y ahora marcado por actos de violencia aparentemente aleatorios y el creciente papel de los menores, a menudo obligados a participar en la venta de drogas.

Marsella, en estado de "psicosis"

"Ahora es un caos" , afirmó un pandillero escuálido, levantándose la camisa en un parque cercano para mostrar un torso marcado por las cicatrices de al menos cuatro balazos como resultado de un intento de asesinato por parte de una banda rival.

El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años .

"He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas... ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan... a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad", aseguró el hombre, ahora de veintipocos años, quien pidió que usáramos su apodo, El Inmortal.

Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.

"Hay un ambiente de miedo. Es evidente que los narcotraficantes dominan y ganan terreno cada día", declaró una abogada local, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ella o su familia.

"El Estado de derecho está ahora subordinado a las bandas. Hasta que no tengamos un Estado fuerte de nuevo, debemos tomar precauciones", puntualizó, sobre su reciente decisión de dejar de representar a las víctimas de la violencia de las bandas.

"Ya no hay reglas"

Durante el verano, varias ciudades francesas impusieron toques de queda nocturnos a los adolescentes tras una oleada de violencia relacionada con el narcotráfico.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo conversaciones el jueves para intentar responder a la crisis.

"Hay tanta competencia en el narcotráfico que la gente está dispuesta a todo", aseveró el organizador comunitario Mohamed Benmeddour.

Y agregó: "Tenemos chicos de 13 o 14 años que vienen como vigías o traficantes. Los jóvenes ven cadáveres, oyen hablar de ellos, todos los días. Y ya no tienen miedo de matar ni de que los maten".

El detonante de la actual psicosis en Marsella fue el asesinato, el mes pasado, de Mehdi Kessaci, un policía en prácticas de 20 años sin vínculos con el narcotráfico.

Se cree que su muerte pretendía ser una advertencia para su hermano, un destacado activista antipandillas de 22 años y aspirante a político llamado Amine Kessaci.

Bajo estrecha protección policial, Kessaci habló con la BBC sobre la muerte de Mehdi y la culpa que siente.