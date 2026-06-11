La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia muere tras pasar más de 3 años en coma

Sus habilidades y la confianza que su padre parecía depositar en ella la convirtieron en blanco de las especulaciones sobre la sucesión real.

El rey Vajiralongkorn, de 73 años, aún no ha nombrado a un heredero. La costumbre tailandesa dicta que el heredero debe ser un varón, pero una enmienda de 1974 a la Constitución permite que una mujer acceda al trono.