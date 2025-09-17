La huida desesperada de miles de palestinos en el segundo día de la operación de Israel para ocupar la Ciudad de Gaza

Antes, las fuerzas de Israel informaron que atacaron más de 150 "objetivos terroristas" en toda la Ciudad de Gaza, durante dos días, como apoyo a sus efectivos terrestres.

El gobierno de Benjamín Netanyahu asegura que su objetivo es liberar a sus rehenes y derrotar a unos 3.000 combatientes de Hamás en lo que describe como el "último bastión" del grupo, pero la ofensiva ha provocado una condena internacional generalizada.

Más de 20 organizaciones de ayuda humanitaria, incluidas Save the Children y Oxfam, advirtieron que "la inhumanidad de la situación en Gaza es inconcebible" .

Líderes mundiales, que está previsto se reúnan en la Asamblea General de la ONU la próxima semana, pidieron una "intervención urgente" .

Durante días, columnas de palestinos se desplazan hacia el sur por carretera en carretillas tiradas por burros, autos con enseres atados en lo alto y a pie.

Se han visto obligados a huir por la carretera costera principal a un "área humanitaria" designada por Israel en al-Mawasi.

Pero el miércoles, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que abrirían temporalmente una segunda ruta para que la gente viaje: la carretera central de Salah al-Din .

La ruta estaría abierta por 48 horas a partir de las 12:00 hora local .

Muchos palestinos dicen que no pueden moverse hacia el sur debido a los crecientes costos asociados con el viaje.

Algunos indican que alquilar un camión pequeño ahora cuesta alrededor de 3.000 shekels (US$900), mientras que una carpa de campaña para cinco personas se vende por unos 4.000 shekels (cerca de US$1.120).

Ghazi al-Aloul, un palestino desplazado desde el norte de Gaza, le dijo a la BBC el martes que "el bombardeo ha sido demencial durante horas", lo que coincide con otros testimonios de personas que describieron como "un infierno" lo que sucede en Ciudad de Gaza.

"Me obligaron a dejar la casa en la que mi familia y yo nos estábamos refugiando desde que huimos del norte de Gaza hace un mes", contó Ghazi, que busca protección ahora en la entrada de un hospital local.

Muchos han huido con casi lo que llevaban puesto.

Lina al-Maghrebi, de 32 años, madre de tres hijos y residente del barrio Sheikh Radwan de Ciudad de Gaza, le dijo a la BBC -también el martes- que se había resistido a salir de su casa a pesar del peligro hasta que recibió una llamada telefónica de un oficial israelí que le ordenaba evacuar de inmediato.

"Me vi obligada a vender mis joyas para cubrir los gastos del desplazamiento y una tienda de campaña", señala.

"Tardamos diez horas en llegar a Jan Yunis y pagamos 3.500 shekels (US$850) por el viaje. La fila de autos y camiones parecía interminable", añadió.

Grupos de ayuda, agencias de la ONU y expertos dicen que la "zona humanitaria" a la que se espera que se trasladen está muy superpoblada y es insuficiente para apoyar a los aproximadamente dos millones de palestinos que se espera que se aglomeren en ella.

Algunas personas que siguieron las órdenes del ejército de evacuar a la zona dicen que no encontraron espacio para montar sus tiendas y por tal razón regresaron al norte.