"La diosa de la riqueza": Condenan a una mujer china tras el mayor decomiso de bitcoin de la historia

El ciudadano malasio Seng Hok Ling, de Matlock, Derbyshire, se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Southwark de participar en un acuerdo de lavado de dinero el 23 de abril de 2024 o antes.

Según la acusación, estuvo comerciando con criptomonedas en nombre de Zhimin Qian, "sabiendo o sospechando que sus acciones facilitarían la adquisición o el control de bienes delictivos por parte de un tercero" .

Entre 2014 y 2017, Zhimin lideró una estafa a gran escala en China, en la que se engañó a más de 128.000 víctimas para luego almacenar los fondos robados en bitcoins, según informó la Policía Metropolitana en un comunicado.

La declaración de culpabilidad del hombre de 47 años se produjo tras una investigación de siete años sobre una red global de lavado de dinero que comenzó cuando se recibió una alerta sobre la transferencia de activos delictivos.

Zhimin llevaba "evadiendo la justicia" cinco años hasta su arresto, lo que requirió una investigación compleja que involucró a múltiples jurisdicciones, según la sargento detective Isabella Grotto, quien dirigió la investigación de la Policía Metropolitana.

Huyó de China con documentos falsos y entró en Reino Unido, donde intentó blanquear el dinero robado comprando propiedades, según informó la Policía Metropolitana.

"Al declararse culpable, la señora Zhang espera tranquilizar a los inversores que llevan esperando una indemnización desde 2017 y asegurarles que el marcado aumento del valor de las criptomonedas significa que hay fondos más que suficientes disponibles para compensar sus pérdidas", declaró el abogado de Zhimin, Roger Sahota, de Berkeley Square Solicitors.

Este martes, el Tribunal supo que se iniciaron los procedimientos de confiscación para recuperar más de US$21 millones del control de Ling. La cifra se ajustará para reflejar las tasas de las criptomonedas cuando sea sentenciado en noviembre.

Algunos informes sugieren que el gobierno de Reino Unido intentará retener los fondos incautados.

La BBC se ha puesto en contacto con el Tesoro y el Ministerio del Interior para obtener una respuesta.

Las reformas a la legislación penal del anterior gobierno conservador buscaban facilitar a las autoridades británicas la incautación, congelación y recuperación de criptoactivos.

Los cambios también permitirían a algunas víctimas solicitar la liberación de los activos mantenidos en sus cuentas.

"LA DIOSA DE LA RIQUEZA"

Zhimin contó con la ayuda de Jian Wen, una empleada de un restaurante chino de comida para llevar, quien fue condenada a seis años y ocho meses de prisión el año pasado por su participación en la operación criminal.

Jian Wen, de 44 años, blanqueó las ganancias de la estafa y pasó de vivir en un apartamento encima del restaurante a una "multimillonaria casa alquilada" en el norte de Londres, según informó el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) a principios de este año.

También compró dos propiedades en Dubái valoradas en más de US$672.183 según el CPS.