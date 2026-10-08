La canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026

La Real Academia Sueca, con sede en Estocolmo (Suecia), otorgó el Premio Nobel de Literatura 2026 a la poetisa y ensayista canadiense Anne Carson, "por su audaz e inventiva obra que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

El Premio Nobel de Literatura ha sido otorgado en 119 ocasiones a un total de 123 laureados entre 1901 y 2026. El último en recibirlo fue el autor húngaro László Krasznahorkai, distinguido por "su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

Con Carson, 19 mujeres han ganado hasta la fecha el Premio Nobel de Literatura, frente a 104 hombres. La primera en obtenerlo fue la autora sueca Selma Lagerlöf, en 1909. Entre estas galardonadas, la única hispanoamericana en recibir el Nobel ha sido la poetisa chilena Gabriela Mistral, premiada en 1945.

En los últimos años, el galardón ha reconocido a la escritora surcoreana Han Kang, quien lo recibió en 2024 "por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana"; a Jon Fosse, en 2023, por "su innovadora prosa que ha dado voz a lo indecible", y a Annie Ernaux, en 2022, por "el coraje y la precisión clínica con la que descubre las raíces, distanciamientos y restricciones colectivas de la memoria personal".

La persona de mayor edad en recibir este reconocimiento fue Doris Lessing, quien fue premiada a los 87 años. Por otro lado, el Nobel de Literatura ha sido compartido entre dos personas en cuatro ocasiones a lo largo de su historia.

El escritor y poeta británico Rudyard Kipling fue el ganador más joven del Nobel de Literatura, al recibirlo a los 41 años en 1907. El segundo más joven fue Albert Camus, quien obtuvo el galardón en 1957, a los 44 años.

Francia es el país que acumula más galardones con el Premio Nobel de Literatura, con un total de 16 laureados, entre ellos Albert Camus, Annie Ernaux y Patrick Modiano, además de Jean-Paul Sartre, quien rechazó el reconocimiento. Le sigue Estados Unidos, con 13 autores premiados, entre ellos Ernest Hemingway, Toni Morrison y Bob Dylan.

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