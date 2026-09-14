Kremlin aplaude la petición de Trump a Zelenski para que Ucrania detenga sus ataques contra la industria petrolera rusa

El Kremlin aplaudió este lunes el llamado realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que las fuerzas ucranianas detengan sus ataques contra la industria petrolera rusa, debido a sus posibles repercusiones sobre la economía mundial.

"Todo llamado a que el régimen de Kiev detenga sus ataques contra infraestructura económica pacífica solo puede ser aplaudido", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según recogió la agencia rusa de noticias TASS, un día después de las declaraciones de Trump sobre este asunto.

El presidente estadounidense abordó la situación durante su visita a Irlanda y apuntó directamente a las acciones de las fuerzas ucranianas contra el sector energético ruso.

Trump destacó el domingo desde Irlanda que "Zelenski tiene que hacer una sola cosa". "Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel", dijo.

El mandatario estadounidense sostuvo además que las dificultades que enfrenta actualmente el mercado petrolero mundial no estarían relacionadas con la situación en Medio Oriente, pese a la guerra de Estados Unidos contra Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz.

Trump también reveló que ya había conversado directamente con Zelenski sobre los ataques contra la infraestructura energética rusa.

"No ataques el diésel porque está afectando al mundo. No queremos que ataque al diésel", insistió el presidente estadounidense.

Las declaraciones se producen en medio de un aumento de los ataques ucranianos con drones contra instalaciones de la industria petrolera rusa, una estrategia de Kiev que busca generar dificultades logísticas para la maquinaria bélica rusa y afectar su capacidad para sostener la invasión de Ucrania.

Los ataques han adquirido además un mayor alcance en los últimos meses, con drones capaces de llegar a instalaciones ubicadas a una distancia cada vez mayor del territorio ucraniano.

La postura expresada por el Kremlin supone así un respaldo a la petición de Trump, en momentos en que los ataques contra la infraestructura energética rusa se mantienen como uno de los principales focos de tensión dentro del conflicto.

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