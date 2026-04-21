Keiko Fujimori respalda elecciones complementarias y exige la salida del jefe de la ONPE tras caos en los comicios

A raíz de las anomalías registradas en diversos locales de sufragio durante la jornada del pasado domingo 12 de abril, situación que derivó en la extensión del proceso hasta el lunes 13, la propuesta de llevar a cabo "elecciones complementarias" previo al 3 de mayo fue calificada como "razonable" por Keiko Fujimori. La aspirante se perfila como la virtual triunfadora de la primera vuelta presidencial en Perú, respaldando así la idea impulsada por el también candidato Rafael López Aliaga.

"He escuchado el pedido que ha hecho y me parece razonable porque ya no está hablando de insurgencia, ya no está hablando de nulidad total, sino que está pidiendo una elección complementaria", evaluó la abanderada de Fuerza Popular (FP). Actualmente, la postulante concentra el 17% de los votos cuando ya se registra un 93% de las actas contabilizadas.

En esa misma línea, la política que busca llegar a la Presidencia en lo que suma ya cuatro intentos —cargo que ocupó su padre, Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000— ratificó su postura: "Entiendo y estoy de acuerdo con la solicitud que ha hecho el señor López Aliaga". Asimismo, enfatizó que "El derecho al voto es un derecho universal que tiene que ser respetado".

El apoyo de su colectividad a la iniciativa legal presentada por Renovación Popular, la formación de López Aliaga, también fue confirmado por la líder de FP. Esta ofensiva judicial surge a partir de las supuestas irregularidades cometidas durante los comicios del 12 y 13 de abril, fechas en las que ciertos colegios electorales en Lima habrían enfrentado dificultades para ofrecer a los electores los materiales necesarios para votar.

Por otro lado, Fujimori instó a que Piero Corvetto, el cuestionado jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dé un paso al costado y deje el cargo antes de que se celebre la segunda vuelta el 7 de junio. "Sería saludable que esta persona sea retirada", animó la candidata, según recoge el diario 'El Comercio'.

Para este martes está previsto que Corvetto acuda a la sede de la Fiscalía. En dicha instancia, el Ministerio Público solicitará medidas cautelares contra él, entre ellas el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y la retirada del pasaporte, como parte de la investigación por los errores logísticos que se produjeron en la jornada electoral.

La falta de material electoral en algunos colegios impidió que alrededor de un millón de electores, principalmente en Lima y en el extranjero, pudieran ejercer su derecho al voto, según las denuncias de López Aliaga. Frente a estas irregularidades, las autoridades intentaron subsanar el problema ampliando un día más las elecciones en los centros de votación afectados.

A pesar de estos inconvenientes en algunos recintos, la transparencia y la neutralidad del proceso fueron destacadas por misiones electorales internacionales, quienes valoraron el desarrollo del evento más allá de algunas complejidades técnicas y cierta desconfianza ciudadana.

El fantasma del fraude comenzó a ser sacudido por López Aliaga ya durante la campaña y en los días posteriores a las elecciones. Esto ocurrió a medida que el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez —que cuenta con el respaldo del expresidente Pedro Castillo— iba ascendiendo en el recuento hasta alcanzar la segunda plaza que ostentan con el 12% de los votos y apenas 14.700 votos más que el candidato de Renovación Popular.

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