Keiko Fujimori lidera encuestas presidenciales en Perú que miden a 35 candidatos

A pocos días de los comicios presidenciales en Perú, la abanderada de Fuerza Popular (FP) y recurrente aspirante a la primera magistratura, Keiko Fujimori, se posiciona en el primer lugar de la intención de voto. Según los últimos estudios de opinión, la candidata alcanza un 14,5% de respaldo de cara a las elecciones que se desarrollarán este domingo.

Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, aparece como la figura con mejor proyección en un tablero electoral caracterizado por una extrema atomización del sufragio. En esta oportunidad, la ciudadanía peruana deberá decidir entre un total de 35 aspirantes, una cantidad de postulantes sin precedentes en la habitualmente inestable escena política del país vecino.

Esta proliferación de alternativas ha derivado en que el grupo de los indecisos constituya un tercio del electorado total. Se estima que aproximadamente nueve millones de peruanos aún no resuelven a quién entregarán su voto este fin de semana. Ante este panorama, es un hecho que ninguna de las opciones logrará la mayoría absoluta, lo que obligará a los votantes a concurrir a una segunda vuelta electoral el 7 de junio.

En la segunda posición de las preferencias se ubica Carlos Álvarez, representante de la colectividad conservadora País para Todos. El conocido animador de televisión, célebre por sus personificaciones en espacios de comedia, ha registrado un alza sustantiva en los sondeos hasta capturar un 10,9% de la intención de voto.

Dicho crecimiento contrasta con la situación de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato de Renovación Popular. El político se mantiene estancado con un 9,9% de los apoyos, cifra inferior al 13% que llegó a registrar en mediciones anteriores, de acuerdo a los datos entregados por la encuestadora Datum para el periódico 'El Comercio'.

Las diversas encuestas difundidas en las últimas horas, previo al inicio del silencio electoral que rige desde este lunes por mandato legal en Perú, coinciden en situar a Fujimori a la vanguardia. No obstante, la distancia con sus contendientes más cercanos es mínima, reduciéndose en algunos casos a solo unas décimas de diferencia.

Bajo este esquema, se prevé que el próximo jefe de Estado peruano no dispondrá de una mayoría sólida en el Parlamento, prolongando la tendencia de debilidad legislativa que se arrastra desde el año 2016. Esta falta de quórum propio anticipa serias dificultades para la gestión de su agenda de reformas.

Asimismo, el futuro gobierno deberá convivir con un Congreso bicameral, tras el retorno del Senado que había sido suprimido en la década de 1990. Si bien se espera un Legislativo menos fragmentado debido al endurecimiento de los requisitos de representación, estas nuevas reglas generan preocupación por el riesgo de dejar sin representación formal a millones de ciudadanos.

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