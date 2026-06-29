Keiko Fujimori es confirmada como presidenta electa de Perú por estrecho margen

Tras finalizar el conteo del 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó este lunes la victoria de Keiko Fujimori, quien se convertirá en la próxima presidenta de Perú luego de imponerse por un estrecho margen sobre Roberto Sánchez.

La candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios, mientras que su contendor alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 preferencias. La diferencia final fue de 49.641 votos.

El resultado marca el cuarto intento presidencial de Fujimori, quien anteriormente había competido sin éxito en las elecciones de 2011, 2016 y 2021.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados se realizará, a más tardar, el 3 de julio. Posteriormente, el 15 de julio se entregarán las credenciales a las autoridades electas y el 28 de julio se llevará a cabo la ceremonia de investidura, cuando Fujimori iniciará un mandato de cinco años.

Con este resultado, el fujimorismo volverá al poder después de 25 años, en un proceso electoral que estuvo marcado por una alta competencia y una mínima diferencia entre ambos candidatos.

Pese a la confirmación del escrutinio, la elección continúa generando controversia. Roberto Sánchez anunció que no reconocerá los resultados y denunció un supuesto fraude en la votación realizada en el extranjero. Sin embargo, hasta ahora esas acusaciones no han sido respaldadas con pruebas ni han sido acogidas por las autoridades electorales peruanas.

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