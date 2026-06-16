Keiko Fujimori aumenta su ventaja sobre Roberto Sánchez cuando el escrutinio supera ya el 99% en Perú

Después de que en la primera vuelta se produjeran irregularidades que impidieron en primera instancia el voto en algunos centros de votación y llevaron a la dimisión del máximo responsable de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las dudas eran máximas ante una segunda vuelta muy apretada y que ha confirmado los pronósticos de que se decidiría por pocos votos.

Fujimori llamó a sus partidarios a "defender cada voto", mientras que Sánchez pidió a los ciudadanos mantenerse "vigilantes" y con "ojo crítico" ante el recuento.

Los partidos de ambos candidatos han impugnado miles de actas electorales, lo que obliga al máximo tribunal electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a resolver cada una de ellas, lo que lleva semanas.

Las diferencias en torno a las actas impugnadas deben ser resueltas por Tribunales Electorales Especiales por todo el país antes de que el JNE proclame oficialmente la fórmula ganadora.

Juntos por el Perú ha presentado recursos para anular mesas en distritos de Lima donde Fujimori arrasó, mientras que Fuerza Popular ha impugnado los resultados en distritos rurales donde Sánchez tiene su mayor caladero de votos.

Y como la votación es tan igualada, no cabe hacer proyecciones que definan un ganador hasta que se haya terminado de contar todos los votos y revisar todas las actas observadas.

El JNE ha informado que estima que los resultados oficiales no serán proclamados hasta mediados de julio, cuando se hayan completado el recuento y la revisión de todas las actas observadas.

UN PAÍS ACOSTUMBRADO A LAS ELECCIONES APRETADAS

No es la primera vez que Perú vive un recuento electoral largo y agónico.

De hecho, el país se ha acostumbrado a la máxima igualdad e incertidumbre en sus últimas elecciones presidenciales.

En 2021, Pedro Castillo le ganó la presidencia a Keiko Fujimori por solo un 0,25% de los votos.

Los resultados definitivos también se demoraron entonces por las impugnaciones presentadas por la candidatura de Fujimori.