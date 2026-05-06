Justicia israelí ratifica prisión de activistas: brasileño pierde a su madre estando incomunicado

Este miércoles, la justicia israelí desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de dos miembros pertenecientes a la Global Sumud Flotilla. Los individuos, quienes fueron apresados mientras navegaban en aguas internacionales del mar Mediterráneo, buscaban revertir el dictamen emitido el martes que amplió su tiempo bajo custodia por otros seis días.

La resolución judicial fue ratificada a la agencia Europa Press por Miriam Azem, coordinadora de defensa internacional de la ONG Adalah. Esta entidad, que ya ha asumido roles idénticos en escenarios previos de la misma índole, es la encargada de brindar asesoría jurídica a los tripulantes de la flotilla y confirmó el fallo tras una audiencia desarrollada en un tribunal de la ciudad de Beersheba.

Previamente, durante la jornada del martes, una corte ubicada en Ascalón había dado luz verde a la solicitud de las autoridades para prolongar por seis días la privación de libertad del activista brasileño Thiago Ávila y de Abukeshek. De este modo, ambos permanecerán recluidos, como mínimo, hasta el domingo 10 de mayo.

Tras conocerse esa primera medida, la organización Adalah comunicó de forma inmediata que recurriría el fallo, recalcando que las imputaciones en contra de los dos detenidos son "infundadas" y que carecen de cualquier sustento legal que justifique mantenerlos en prisión.

En paralelo al proceso judicial, la Global Sumud Flotilla alzó la voz este miércoles para condenar la "crueldad inconcebible" de Israel. Esto, luego de que se diera a conocer que el brasileño Thiago Ávila sufrió la pérdida de su madre sin tener la posibilidad de darle el último adiós, producto de su estricta incomunicación.

De acuerdo a lo señalado por los coordinadores de la misión humanitaria en la que se embarcó Silva, el deceso de su progenitora, llamada Teresa, ocurrió el martes en la ciudad de Brasilia, "mientras su hijo permanecía encadenado en la celda de una prisión israelí, privado del derecho humano más básico: la oportunidad de despedirse de su madre".

Considerando que el ciudadano brasileño, en la misma condición que el español, se encuentra "recluido en aislamiento y privado de contacto con el mundo exterior", desde la agrupación humanitaria subrayan un hecho dramático: el activista "ni siquiera sabe que ha perdido a su madre".

A lo anterior, los voceros suman que "es probable que esta devastadora noticia le sea comunicada precisamente por los mismos soldados" israelíes, a quienes acusan de ser los mismos que "lo han sometido a abusos sistemáticos, utilizando su dolor como una herramienta más de guerra psicológica".

Desde la directiva de la Global Sumud Flotilla hacen hincapié en que la situación que atraviesa Ávila "no es un incidente aislado, sino el reflejo de una realidad más amplia, que se prolonga desde hace décadas, para los detenidos palestinos".

Para graficar este punto, la organización emitió una dura declaración: "Durante casi 80 años, miles de familias palestinas han soportado esta misma forma de guerra psicológica: padres que mueren mientras sus hijos permanecen en detención administrativa sin cargos, y niños que crecen tras mamparas de cristal".

Bajo esta misma línea argumentativa, los representantes de la flotilla aseguran que respaldar la causa del activista sudamericano equivale a entregar apoyo a "todas las familias devastadas por esta maquinaria de encarcelamiento e injusticia" operada por Israel.

PURANOTICIA