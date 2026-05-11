Justicia de Bolivia declara en rebeldía a Evo Morales por no asistir a juicio por trata de personas

Debido a su inasistencia a la audiencia programada para este lunes en el Tribunal Departamental de Tarija, el expresidente Evo Morales fue declarado en rebeldía por la Justicia de Bolivia.

En dicha instancia se desarrolla un proceso judicial en su contra por el delito de trata de personas, originado por una relación que habría mantenido con una adolescente durante su etapa presidencial.

El inicio de este juicio oral en la ciudad sureña de Tarija ya contaba con el aviso previo de los abogados del líder político. Durante las últimas horas, la defensa confirmó que el exmandatario boliviano se ausentaría de la cita judicial, asumiendo las consecuencias legales que acarrea su decisión y recurriendo a su vez a instancias internacionales.

Según los antecedentes de la acusación, los hechos se remontan al año 2015, cuando Morales mantuvo una relación con una joven entonces de 16 años, con quien tuvo una hija. Todo esto ocurrió durante su periodo presidencial, el cual se prolongó desde 2006 hasta 2019, cuando salió del país presionado por la oposición y una parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su triunfo electoral.

La prensa local detalló que, a pesar de que la defensa de Morales anticipó que no se presentaría este lunes, se desplegó una fuerte presencia policial en los alrededores del tribunal. En este mismo recinto también se juzga a la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra.

Actualmente, el político se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bien custodiado por sus seguidores. Desde allí no ha acudido a ninguna de las citaciones de las autoridades, a las que viene acusando, desde la etapa del expresidente Luis Arce, de haber fabricado un caso en su contra.

La fuerte adhesión de la que goza Morales en esa parte del país ha evitado hasta ahora que las autoridades llevaran a cabo ningún tipo de operación para detenerlo, ante el temor de que se produjeran fuertes disturbios.

Por su parte, el nuevo Gobierno de Rodrigo Paz declaró que la intención es arrestarle, sin que se hayan producido novedades al respecto todavía.

(Imagen: Europa Press)

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