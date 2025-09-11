Justicia brasileña condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

En un fallo histórico, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro por su participación en el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023. La sentencia, que lo considera responsable de la asonada que buscó revertir el resultado de las elecciones de 2022, se concretó con una mayoría de tres votos contra uno.

La decisión final se alcanzó con el voto de la jueza Cármen Lúcia Antunes Rocha, que se unió a las posturas de los magistrados Alexandre de Moraes y Flávio Dino. El tribunal encontró a Bolsonaro culpable de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, intento de abolición democrática del Estado de derecho y pertenencia a organización criminal.

La jueza Cármen Lúcia argumentó que el 8 de enero de 2023 "no fue un suceso cualquiera", y que existen "pruebas concluyentes" de que Bolsonaro lideró un plan para atacar las instituciones democráticas.

Se espera que la fase de sentencia, donde se determinará la condena, se realice este viernes. La Fiscalía había solicitado una pena de prisión que podría superar los 40 años, lo que agravaría la situación legal del expresidente, quien ya fue inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2030 por haber difundido noticias falsas.

